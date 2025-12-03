Bari, ampie aree verdi e spazio per lo sport: prende forma il parco Bellavista

Ampie aree verdi e spazio per lo sport, prende forma il parco Bellavista, uno dei sei parchi che comporranno Costa Sud. Questa mattina si è tenuto il sopralluogo alla presenza del sindaco, Vito Leccese che ha illustrato il cantiere con i lavori che procedono spediti.

Il Parco Bellavista, in particolare, rientra nel mosaico dei sei lotti in cui è stato suddiviso il maxi progetto Costa Sud, ognuno pensato per valorizzare identità e funzione delle aree interessate. Questo intervento prende il nome dall’adiacente impianto sportivo Bellavista, da anni fulcro dell’attività atletica del quartiere e punto di riferimento per molti sportivi baresi. Da qui la scelta di trasformare i 15 ettari disponibili in un grande parco dedicato allo sport e al tempo libero, progettato in armonia con il paesaggio esistente.

L’impianto del parco partirà proprio dalle tracce del passato: i muretti a secco dell’antico terreno agricolo e parte della vegetazione originaria saranno mantenuti e diventeranno elementi strutturali del nuovo assetto. Attorno a queste preesistenze nascerà una rete di percorsi ciclopedonali principali e secondari che attraverseranno l’area, collegando i campi e le strutture già presenti con quelle che verranno realizzate. La filosofia del progetto è quella di creare un grande spazio aperto, inclusivo e attrezzato, che favorisca sport, socialità e partecipazione. Il ridisegno complessivo dell’area ha previsto infatti nuovi spazi all’aperto da affiancare alle attività di atletica, con l’obiettivo di ospitare eventi, iniziative e appuntamenti soprattutto durante la stagione estiva.