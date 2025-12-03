MERCOLEDì, 03 DICEMBRE 2025
Corato, travolge 15enne in monopattino e scappa: identificato

Il ragazzo è in prognosi riservata

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Dicembre 2025 - 15:56
polizia
  • 51 sec

È stato rintracciato il giovane che ieri sera, a Corato,avrebbe travolto un ragazzo di 15 anni mentre era alla guida di un monopattino. Si trovava in sella a una bici elettrica e, secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto a causa di uno stop non rispettato.

L’urto è stato particolarmente violento, il minorenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Bonomo” di Andria, dove è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Le sue condizioni sono giudicate gravi. La bicicletta e il monopattino coinvolti nello scontro sono stati sequestrati. Per il ciclista, ora identificato dalle forze dell’ordine, scatterà la denuncia per lesioni gravi.

Foto repertorio

