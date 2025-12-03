Sicurezza a Bari, aumentano i controlli: 5 trattenimenti al CPR e 19 ordini di espulsione

Nel mese di novembre la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle zone più frequentate della città, un’attività che proseguirà anche nelle prossime settimane con l’avvicinarsi del periodo natalizio. Le verifiche hanno riguardato piazze, aree di aggregazione e punti sensibili del capoluogo.

Dai controlli sono emerse diverse irregolarità, soprattutto in materia di immigrazione. La Questura di Bari ha infatti adottato cinque decreti di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, provvedimenti rivolti a persone risultate prive dei requisiti necessari per restare sul territorio nazionale e per le quali si è resa indispensabile la permanenza nella struttura durante l’iter di rimpatrio.

Sono stati inoltre emessi 19 ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale e applicate quattro misure di obbligo di presentazione in Questura, adottate come alternativa al trattenimento nel CPR. La Polizia di Stato conferma che l’attività di prevenzione e monitoraggio proseguirà anche nel mese di dicembre, con un presidio rafforzato nelle aree più sensibili della città per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle norme.