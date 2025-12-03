MERCOLEDì, 03 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,544 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,544 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Lavoro agricolo, Puglia prima in Italia per occupazione

Flai Cgil: “Numeri alti, ma il divario resta. Servono diritti veri”

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Dicembre 2025 - 12:48
freepik
  • 2 min

La Puglia si conferma la prima regione italiana per numero di lavoratori impiegati in agricoltura: 151.858 dipendenti, pari al 15% del totale nazionale. Lo rileva l’ultimo rapporto dell’Osservatorio INPS sul lavoro agricolo, che certifica ancora una volta il peso della filiera produttiva pugliese nel Paese.

Ma per la Flai Cgil Puglia i numeri non bastano. Il segretario generale Antonio Ligorio avverte che dietro il primato restano intatti problemi strutturali e profonde disparità. “Il settore cresce nei numeri, non nelle tutele. Il primato non basta: serve migliorare la qualità del lavoro e garantire diritti veri”, afferma.

Secondo Ligorio, l’agricoltura pugliese continua a poggiare su migliaia di lavoratori sottoposti a precarietà, frammentazione delle giornate lavorative e mancato rispetto delle retribuzioni contrattuali. Da qui la richiesta di una svolta sulla contrattazione: “Non è accettabile che tanti operai agricoli vivano nell’incertezza di pochi giorni di lavoro. Bisogna valorizzare le competenze e dare continuità”. Sul tavolo resta anche la questione della legalità. Per la Flai Cgil la legge 199/2016 contro il caporalato deve essere applicata “fino in fondo”, con controlli capillari e coordinati: senza un presidio costante, avverte il sindacato, “le irregolarità continueranno a prosperare”.

Altro nodo è quello della formazione: nuove tecnologie, sicurezza, professionalizzazione. “Investire nelle competenze significa migliorare anche la qualità del prodotto agricolo pugliese”, sottolinea Ligorio. Infine, la Flai richiama l’attenzione sul welfare degli operai agricoli: trasporti, alloggi, accesso alle indennità. “La dignità delle persone non può essere un optional, soprattutto nei periodi di maggiore attività”. Da qui l’appello alla Regione perché metta in campo una strategia più ampia e strutturale. “La Puglia deve essere non solo la regione che guida l’occupazione agricola — conclude Ligorio — ma quella che guida il cambiamento verso un lavoro dignitoso, stabile e di qualità”.

Foto Freepik

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Bari, paura sulla statale 16: incendio...

Paura a Torre a Mare, in particolare alla stazione Q8 sulla...
- 3 Dicembre 2025
Attualità

Lavoro agricolo, Puglia prima in Italia...

La Puglia si conferma la prima regione italiana per numero di...
- 3 Dicembre 2025
Attualità

Anche a Fasano assistenza gratuita alle...

Con Fasano salgono a 19 le stazioni pugliesi inserite nel Circuito...
- 3 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, la costa cambia volto: chiusa...

È stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Bari la determina...
- 3 Dicembre 2025