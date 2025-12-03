Lavoro agricolo, Puglia prima in Italia per occupazione

La Puglia si conferma la prima regione italiana per numero di lavoratori impiegati in agricoltura: 151.858 dipendenti, pari al 15% del totale nazionale. Lo rileva l’ultimo rapporto dell’Osservatorio INPS sul lavoro agricolo, che certifica ancora una volta il peso della filiera produttiva pugliese nel Paese.

Ma per la Flai Cgil Puglia i numeri non bastano. Il segretario generale Antonio Ligorio avverte che dietro il primato restano intatti problemi strutturali e profonde disparità. “Il settore cresce nei numeri, non nelle tutele. Il primato non basta: serve migliorare la qualità del lavoro e garantire diritti veri”, afferma.

Secondo Ligorio, l’agricoltura pugliese continua a poggiare su migliaia di lavoratori sottoposti a precarietà, frammentazione delle giornate lavorative e mancato rispetto delle retribuzioni contrattuali. Da qui la richiesta di una svolta sulla contrattazione: “Non è accettabile che tanti operai agricoli vivano nell’incertezza di pochi giorni di lavoro. Bisogna valorizzare le competenze e dare continuità”. Sul tavolo resta anche la questione della legalità. Per la Flai Cgil la legge 199/2016 contro il caporalato deve essere applicata “fino in fondo”, con controlli capillari e coordinati: senza un presidio costante, avverte il sindacato, “le irregolarità continueranno a prosperare”.

Altro nodo è quello della formazione: nuove tecnologie, sicurezza, professionalizzazione. “Investire nelle competenze significa migliorare anche la qualità del prodotto agricolo pugliese”, sottolinea Ligorio. Infine, la Flai richiama l’attenzione sul welfare degli operai agricoli: trasporti, alloggi, accesso alle indennità. “La dignità delle persone non può essere un optional, soprattutto nei periodi di maggiore attività”. Da qui l’appello alla Regione perché metta in campo una strategia più ampia e strutturale. “La Puglia deve essere non solo la regione che guida l’occupazione agricola — conclude Ligorio — ma quella che guida il cambiamento verso un lavoro dignitoso, stabile e di qualità”.

