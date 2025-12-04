Maltempo in Puglia, a Bari strade allagate e disagi. Chiusi cimiteri e parchi

La Puglia è stata investita nelle ultime ore da una nuova ondata di maltempo, con temporali intensi, vento forte e condizioni da burrasca che stanno interessando l’intero territorio regionale. Le precipitazioni più violente si sono registrate tra la notte e la prima mattina, colpendo in particolare l’area jonico-metapontina, la Puglia centrale, la provincia di Bari e quella di Brindisi. A Bari città giungono segnalazioni di strade allagate “come fiumi” con grossi disagi anche alla viabilità per via di allagamenti. Ma non solo, in largo Adua il forte vento ha fatto volare via i gazebo delle attività commerciali, ma anche pali e transenne. In viale Papa XII, altezza via Pansini, la carreggiata è attualmente ridotta a causa di un intervento dei vigili del fuoco per un albero caduto su sede stradale. Il Comune per via del maltempo ha disposto la chiusura temporanea di cimiteri e parchi in tutta la città.

A Taranto invece, il sindaco Piero Bitetti ha disposto la chiusura delle scuole con un’ordinanza firmata nelle prime ore della giornata, sospendendo ogni attività scolastica e formativa per ragioni di sicurezza. Una decisione analoga è stata adottata anche in altri Comuni della provincia, tra cui Crispiano. La Protezione Civile regionale, attraverso il Centro Funzionale Decentrato, ha emesso una allerta gialla e arancione su diverse zone della Puglia, segnalando possibili criticità legate alle forti raffiche di vento e alle mareggiate attese lungo le coste. Monitoraggio costante da parte dei Comuni e degli operatori della Protezione Civile, mentre i disagi continuano a interessare traffico, spostamenti e attività quotidiane in gran parte della regione.