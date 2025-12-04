Aspettando San Nicola a Bari, in piazza il viaggio nelle “Origini del Dono”

A Bari cresce l’attesa per San Nicola e, alla vigilia della festa del 6 dicembre, il centro storico si prepara a un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Giovedì 5 dicembre, a partire dalle 17.30, piazza San Nicola ospiterà “Le Origini del Dono”, iniziativa promossa dai Padri Domenicani insieme al Comitato San Nicola, alle associazioni della Città Vecchia e alla compagnia teatrale Formediterre.

L’evento trae ispirazione dagli studi di padre Gerardo Cioffari, autore del volume “Le origini di Santa Claus”, che ricostruisce il percorso storico dal vescovo Nicola fino alla figura moderna di Santa Claus. L’idea è stata tradotta in forma narrativa e visiva dagli autori Antonio Minelli e Alessia Carrieri, per raccontare ai bambini la radice più autentica del dono: un gesto di cura, generosità e responsabilità verso l’altro.

Dalle 17.30, nel Portico del Pellegrino davanti alla Basilica, i bambini potranno incontrare San Nicola – interpretato da Fabio Armenise della Compagnia d’Arme “Stratos” – e consegnare la tradizionale letterina. L’incontro sarà anche occasione per una raccolta solidale: i piccoli partecipanti sono invitati a portare un giocattolo o un alimento non deperibile destinato alle famiglie più fragili della città. I doni saranno distribuiti nei giorni successivi dalle associazioni del quartiere, affinché l’iniziativa produca un aiuto concreto.

La serata proseguirà con un videomapping narrativo sulla facciata della Basilica: “Le Origini del Dono”, realizzato da International Sound, che ripercorrerà in immagini la storia del dono dall’antichità ai racconti nicolaiani, fino alla trasformazione popolare di Santa Claus. Un racconto visivo pensato per unire spiritualità, arte e memoria collettiva. Bari così rinnova il suo legame con il Santo patrono attraverso un momento di comunità che intreccia tradizione religiosa, impegno sociale e partecipazione cittadina, trasformando l’attesa del 6 dicembre in un’occasione di condivisione e solidarietà.

Foto repertorio