Bari, i vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara: le celebrazioni

Nel 2025 eseguiti 13.944 interventi

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Dicembre 2025 - 13:04
Oggi ricorrono i festeggiamenti di Santa Barbara patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’intensa pioggia di stanotte e stamattina, il numero elevato di interventi in corso, hanno decimato il personale presente alle celebrazioni perché impegnato nei soccorsi.

Breve discorso del Comandante Rosa D’Eliseo e del Parroco della vicina chiesa di San Ciro, Don Piero Tanzi, e successivamente si è tenuta la messa in cattedrale congiuntamente con la Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Bari.

Il bilancio delle attività dei vigili del fuoco nel 2025:

13.944 sono in totale gli interventi
di cui
5.244 incendi ed esplosioni
2.134 soccorsi e salvataggi di persone e/o animali
1.347 verifiche statiche
407 incidenti stradali

per un totale di 78.584 uomini impiegati e 26.116 mezzi

