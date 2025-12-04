Bari, i vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara: le celebrazioni

Oggi ricorrono i festeggiamenti di Santa Barbara patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’intensa pioggia di stanotte e stamattina, il numero elevato di interventi in corso, hanno decimato il personale presente alle celebrazioni perché impegnato nei soccorsi.

Breve discorso del Comandante Rosa D’Eliseo e del Parroco della vicina chiesa di San Ciro, Don Piero Tanzi, e successivamente si è tenuta la messa in cattedrale congiuntamente con la Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Bari.

Il bilancio delle attività dei vigili del fuoco nel 2025:

13.944 sono in totale gli interventi

di cui

5.244 incendi ed esplosioni

2.134 soccorsi e salvataggi di persone e/o animali

1.347 verifiche statiche

407 incidenti stradali

per un totale di 78.584 uomini impiegati e 26.116 mezzi