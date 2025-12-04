Emergenza freddo: al via da oggi il Piano operativo del Comune di Bari

L’assessora alla Giustizia e a Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella rende noto che è operativo da oggi il Piano coordinato di azioni per il contrasto delle solitudini e a tutela degli anziani e delle persone più vulnerabili promosso dall’assessorato al Welfare in collaborazione con la rete cittadina del welfare e la rete territoriale socio-sanitaria. Un piano operativo per fronteggiare l’emergenza freddo, aggiuntivo e integrato all’offerta quotidiana dei servizi sociali e socio-sanitari che in questi anni l’assessorato ha ulteriormente rafforzato in termini di accoglienza, servizi abitativi e sostegno psico-sociale, finalizzato a sostenere le persone in situazione di estrema vulnerabilità, sole e perciò a rischio isolamento sociale specialmente in questo periodo dell’anno.

Il sistema dell’accoglienza comunale è pronto ad affrontare eventuali situazioni critiche legate al peggioramento meteo prevedendo posti letto aggiuntivi attivabili con ordinanza sindacale, assicurando la distribuzione di kit emergenza freddo alle persone senza dimora, garantendo la somministrazione di pasti per tutte le giornate festive e confermando l’impiego delle Unità di strada e il Pronto intervento sociale h24. Il supporto agli anziani soli sarà garantito, come di consueto, attraverso linee telefoniche dedicate di ascolto e sostegno, pronto intervento, misure di sostegno dedicate. Ricco sarà anche il programma di eventi di festa e comunità nei servizi territoriali diffusi in ogni quartiere.

“L’obiettivo del Piano cittadino per l’emergenza freddo è quello di offrire un ampio ventaglio di servizi e interventi dedicati alle persone più vulnerabili in un periodo dell’anno in cui si acuiscono le differenze sociali e la solitudine si fa più pressante – commenta Elisabetta Vaccarella -. Per questo, grazie all’impegno di tutte le realtà che compongono la rete del welfare cittadino, accanto a servizi che rispondono ai bisogni materiali, sempre più urgenti a causa di una crescente povertà, come dimostra il report sulle diseguaglianze sociali della Caritas diocesana presentato qualche giorno fa, sono in programma molti eventi finalizzati a promuovere relazioni solidali e un nuovo senso di comunità. Abbiamo operatori qualificati e realtà esperte che gestiscono servizi riconosciuti come buone pratiche in tutta Italia e possiamo contare su associazioni che a titolo volontario affiancano i nostri servizi per consentire anche alle persone senza alcuna rete familiare o sociale di trovare attenzione, ascolto e indicazioni utili ad accedere a prestazioni sociali o sanitarie sul territorio. Quest’anno, inoltre, abbiamo rafforzato la collaborazione in essere con Federfarma e la rete delle farmacie cittadine aderenti, che effettueranno diverse prestazioni in favore di anziani, persone fragili e caregiver, e abbiamo ampliato la durata del Pino, che sarà attivo fino al 20 marzo del 2026. A nome dell’amministrazione comunale, ringrazio tutte le persone che ogni giorno dedicano tempo ed energie a rendere la nostra una città inclusiva e accogliente per tutti”.

La rete dei servizi cittadini del welfare è organizzata per far fronte ai bisogni di accoglienza, ascolto e sostegno in maniera strutturale e programmatica anche nei periodi festivi, quando altri servizi rallentano e le difficoltà aumentano.

Di seguito si evidenziano le principali azioni aggiuntive previste dal Piano:

· agli oltre 700 posti in accoglienza nei servizi residenziali e a bassa soglia ordinari, condomini sociali e co-housing per donne e anziani, disabili, in caso di necessità, si aggiungeranno ulteriori posti straordinari (fino a 50), da attivarsi con ordinanza sindacale a seguito di dichiarazione di emergenza meteo della Protezione civile;

· predisposti kit emergenza da distribuire in strada;

· programma “vaccini solidali” in favore delle persone segnalate;

· servizio di monitoraggio e accompagnamento diurno e notturno tutti i giorni, anche festivi, da parte delle Unità di strada e dal Pronto intervento sociale h24;

· potenziamento dell’UPE, l’unità straordinaria socio-sanitaria per casi complessi, per la segnalazione alla Asl delle persone senza dimora con patologie psichiatriche e dipendenze e la conseguente presa in carico sanitaria (il servizio è rivolto in particolare a coloro che rifiutano qualsivoglia intervento e che necessitano di una valutazione per eventuale inserimento in strutture sanitari);

· potenziamento degli empori della Casa dei bambini e delle bambine, anche con la seconda sede al quartiere Libertà, per sostenere le famiglie in maggiore difficoltà;

· ampliamento dell’Emporio della salute per la distribuzione di farmaci di base per adulti e famiglie in difficoltà;

· attività del Polo socio-sanitario di prossimità per persone migranti e senza dimora;

· attività del Polo socio-sanitario per la terza età (Sciam) per la distribuzione di beni e alimenti, farmaci e sussidi medici;

· distribuzione beni e legna per le famiglie che dimorano nei campi rom della città.

Ecco i servizi e gli interventi previsti dal Piano Operativo 2025/26, attivo da oggi, 4 dicembre 2025, e fino al prossimo 20 marzo 2026.

AREA ANZIANI VULNERABILI E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Programma SerenitAnziani:

· Sportello psicologico per over 65: servizio di consulenza psicologica affidato a personale socio-educativo qualificato, in presenza e telefonico, per offrire un adeguato supporto relazionale, necessario per gestire l’isolamento sociale dei cittadini over 65. Il servizio è attivo su prenotazione al numero verde 800 063538.

· Telefono amico: dalle ore 8 alle ore 20 il numero verde 800 063538 offre ascolto, consulenza e supporto in favore di tutti gli anziani della città;

· Sorveglianza attiva: monitoraggio telefonico che prevede contatti quotidiani con gli utenti in carico al servizio di sorveglianza, anziani over 75 rientranti in fasce particolarmente fragili e segnalati dai Municipi,

SerenitAnziani è attualmente gestito dalla cooperativa sociale Gea.

Assistenza domiciliare e sostegno sociale e psicologico per anziani e cittadini con disabilità

Il servizio ADI e SAD, rivolto alle persone anziane in carico ai Servizi sociali dei Municipi, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.

SCIAM! – Spazio comune invecchiamento attivo multidimensionale

Emporio Sociale e Servizio di prevenzione socio sanitaria – “SCIAM”

Il progetto gestito dalla coop. Aliante, il cui acronimo sta per Spazio comune di invecchiamento attivo multidisciplinare, offre percorsi di prevenzione e di accesso cure a persone di età superiore ai 65 anni nella sede di via Calefati, 245.

Il Centro realizza attività di accoglienza e ascolto, consulenze e screening gratuiti, giornate di sensibilizzazione e prevenzione, laboratori per il benessere e invecchiamento attivo.

È possibile richiedere informazioni, contattando il numero di telefono unico del Welfare 080.5777777, oppure il numero del Municipio di riferimento o, ancora, direttamente il servizio contattando il numero 080/5796473 (attivo dal lunedì al venerdì alle ore 9 alle 12), scrivendo una mail all’indirizzo progettosciam@gmail.com o recandosi, previo appuntamento, nella sede di via Calefati, 245.

La Prudenza non ha età

Per tutto ciò che riguarda truffe o attività illegali online, è stata rafforzata la campagna di sensibilizzazione anti-truffa promossa dall’assessorato al Welfare e dalla Polizia locale.

Telefono dedicato della Polizia Locale: 0805491073

Progetto SAVES – affido anziani e disabili adulti

Gestito da operatori O.S.A. e affidatari/cittadini volontari con l’obiettivo di contrastare le solitudini e supportare adulti e anziani a rischio di isolamento, vulnerabili e con disagio socio-psicologico. Il progetto, affidato alla cooperativa sociale San Giovanni di Dio, interviene direttamente nel contesto sociale di appartenenza attraverso l’attivazione di processi di socializzazione e autonomia che vanno dalle visite domiciliari quotidiane, volte ad offrire supporto pratico (consegna della spesa e dei medicinali, contatti con i medici ecc.), accompagnamento nello svolgimento di commissioni e partecipazione ad attività socio-culturali e formative.

Contatti: g.mazzotta@sangiovannididio.it e e.lascaro@sangiovannididio.it

PRONTO INTERVENTO SOCIALE (P.I.S.)

Il Pronto intervento sociale – numero verde 800 093470 – tel. 080 8493594 – è rivolto a chiunque si trovi in condizioni di difficoltà, anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazioni che richiedano immediato intervento sociale.

Il servizio, attivo h 24 tutti i giorni dell’anno, è promosso dall’assessorato al Welfare in rete con il Servizio sociale dei Municipi, la Polizia Municipale, le Forze dell’ordine, la Polfer, la Questura, la Prefettura, l’ASL, il Centro antiviolenza.

RETE R.O.A.D. – UNITÀ SOCIO EDUCATIVE IN STRADA ITINERANTI

Unità di strada comunale – Care for People

È un servizio di prossimità itinerante finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale C.A.P.S., operativo 7 giorni su 7, dalle ore 18 alle 24.

Il camper effettua soste nei luoghi dove gravitano abitualmente persone senza dimora e negli spazi di maggior aggregazione giovanile. Ai soggetti più fragili, in condizioni di povertà estrema e a rischio emarginazione, offre sostegno psico-sociale e orientamento ai servizi socio-sanitari del territorio, mentre ai più giovani, che si ritrovano nelle piazze o in prossimità dei locali della movida barese, garantisce informazioni e ascolto sul tema delle dipendenze patologiche realizzando interventi di sensibilizzazione/prevenzione dei comportamenti a rischio.

L’Unità di Strada “Care for People”, inoltre, sarà attiva nella distribuzione di bevande calde in favore delle persone senza dimora e, in seguito alla disposizione di una dotazione finanziaria aggiuntiva da parte dell’amministrazione comunale, provvederà all’acquisto e alla distribuzione di 150 kit emergenza freddo e di 2 tonnellate di legna da ardere.

Comunità di Sant’Egidio Bari

Si prevedono cene itineranti e la distribuzione della cena alle 20.00 in piazza Balenzano ogni martedì, a cura di gruppi di volontari adeguatamente formati. Il servizio delle cene itineranti consente di raggiungere le persone senza dimora presso le stazioni e i luoghi dove vivono, portando loro pasti e bevande calde ma anche generi di prima necessità (coperte, sacchi a pelo, vestiti) e kit igienico-sanitari (mascherine, disinfettanti, etc.).

L’interazione diretta e continuativa con i destinatari contribuisce alla creazione di relazioni e di vincoli di fiducia utili per l’accompagnamento su percorsi di fuoriuscita dalle situazioni di marginalità e disagio. In questo modo vengono individuate proposte e soluzioni per accompagnare i destinatari verso il miglioramento della propria condizione sul piano abitativo, lavorativo, sanitario, sociale in base alle necessità e volontà di ciascuno.

Educativa di strada per il Welfare

Il servizio èrpmuove opportunità educative e di socializzazione diffuse e di prossimità per la cura e il servizio alla comunità e ai bambini, adolescenti e giovani della città. Quattro equipe itineranti nelle periferie dei quartieri per costruire nuove relazioni con adolescenti, giovani e famiglie. Un sostegno psico-sociale ed educativo per i tanti ragazzi “a rischio” che spesso non hanno punti di riferimento. Una delle equipe è dedicata alla disabilità.

Il servizio (attivo dal lunedì al venerdì, il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 e il lunedì, martedì e giovedì, anche la mattina, dalle 9 alle 13) è gestito dal Consorzio di Capitanata cooperativa sociale San Giovanni di Dio e Crescita e Sviluppo.

Contatti: e.lascaro@sangiovannididio.it

Unità di Strada Croce Rossa Italiana – Comitato di Bari

Il servizio di unità mobile è realizzato dalla Croce Rossa Italiana per interventi di orientamento e ascolto rivolti a persone senza dimora. Effettua anche la distribuzione di generi di prima necessità (alimenti di base e bevande confezionate, pasti auto-riscaldanti, abiti, coperte, sacchi a pelo, kit igienico-sanitari, ecc.).

Attivo tutti i lunedì e venerdì, dalle ore 20.30 alle 24.

Info e contatti: 080 5788011 – 375 6664252; bari.sociale@puglia.cri.it

Sportello Sociale del Comitato di Bari della Croce Rossa Italiana

Punto unico di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari della Croce Rossa Italiana per accogliere, ascoltare, informare e indirizzare i soggetti che si trovino, anche temporaneamente, in condizioni di disagio economico e/o sociale.

Lo sportello è aperto tutti i martedì mattina, dalle ore 10 alle 12, il mercoledì, dalle ore 16 alle 20, e il giovedì, dalle ore 17 alle 19 (giornata riservata alle persone senza dimora e migranti). I volontari sono impegnati nell’ascolto, nella rilevazione dei bisogni individuali e nel supporto in forma di aiuti alimentari, consulenze mediche gratuite, ascolto psicologico (con il supporto di specialisti) informazioni per l’orientamento ai servizi del territorio.

Contatti 080 5788011, 375 6664252, bari.sociale@puglia.cri.it, bari.sportellosociale@puglia.cri.it

ACCOGLIENZA E SERVIZI PER ADULTI E FAMIGLIE IN POVERTÀ ESTREMA

Sono stati predisposti il potenziamento dei posti di accoglienza nelle strutture comunali e convenzionate, le procedure di accesso nelle ore serali e la distribuzione pasti ed è stata confermata l’attività in presenza degli sportelli del Segretariato sociale e dell’ufficio Immigrazione e povertà, in rete con i Municipi.

Attualmente sono circa 750 gli adulti e minori in povertà estrema accolti in Condomini sociali, strutture notturne, Case di comunità e Case per vulnerabili a carattere semi residenziale e residenziale, finalizzate a rispondere ai bisogni abitativi attraverso forme di convivenza in autogestione, ai quali si aggiungono gli Sprar, le Case rifugio, le Case Famiglia e le Comunità per minori.

I posti in accoglienza e gli accessi vengono quotidianamente monitorati attraverso il software “Bari care”, che rileva in tempo reale i posti disponibili nella rete dei servizi a bassa soglia e verifica ogni giorno gli accessi e le richieste degli utenti, rilevandone le generalità.

Per ogni persona senza dimora intercettata viene aperto un fascicolo unico aggiornato con gli interventi predisposti di volta in volta.

Grazie anche a questo sistema possono essere quantificati i posti letto aggiuntivi necessari per fronteggiare l’emergenza freddo e programmati in base alle richieste (previa ordinanza).

Le nuove Case di comunità e i Condomini sociali

La città di Bari offre circa 750 posti in accoglienza semi-residenziale, Gruppi appartamento e Case di comunità in aggiunta ai progetti già avviati di housing first e autonomia abitativa.

Queste le principali strutture:

ENTE REFERENTE INDIRIZZO MODALITÀ ACCESSO Andromeda – centro di accoglienza notturna Assessorato al Welfare in rete con il territorio Corso De Gasperi 320/A Invio Servizio Sociale e PIS Sole Luna – alloggio sociale residenziale Assessorato al Welfare in rete con il territorio Via Napoli 234/H Invio Servizio Sociale e PIS Chill House – alloggio in emergenza sociale residenziale Assessorato al Welfare in rete con il territorio Bari Invio Servizio Sociale e PIS Casa di Pronta accoglienza “Don Vito Diana” Assessorato al Welfare in rete con il territorio Bari Invio Servizio Sociale e PIS Casa di comunità Villa Marzano – residenziale Assessorato al Welfare in rete con il territorio Bari Invio Servizio Sociale e PIS Casa di comunità Villa Ata – residenziale Assessorato al Welfare in rete con il territorio Palese Invio Servizio Sociale e PIS Casa di comunità – Feel at Home – residenziale Assessorato al Welfare in rete con il territorio Gravina Invio Servizio Sociale e PIS Casa di comunità Fondazione Santi Medici – XENIA centro di accoglienza notturna Assessorato al Welfare in rete con il territorio Bitonto Invio Servizio Sociale e PIS Casa di comunità Viale Lazio – residenziale Assessorato al Welfare in rete con il territorio viale Lazio, via Vittorio Veneto 13/a Invio Servizio Sociale e PIS Casa Ain Karem (per sole donne) Caritas Bari-Bitonto e coop. soc. Mi stai a cuore Bari Caritas I Condomini sociali per cittadini più vulnerabili Condominio Alba Longa Assessorato al Welfare in rete con il territorio via Napoli 378/H 18 posti Invio Servizio Sociale e PIS Condominio sociale “Il Poggio” Assessorato al Welfare in rete con il territorio Noicattaro 8 appartamenti (30 posti) (media 2-3 ad appartamento) Invio Servizio Sociale e PIS Feel at home Assessorato al Welfare in rete con il territorio Gravina di Puglia 12 posti Invio Servizio Sociale e PIS Feel at home Assessorato al Welfare in rete con il territorio Gravina di Puglia 6 posti Invio Servizio Sociale e PIS Feel at home Assessorato al Welfare in rete con il territorio Gravina di Puglia 6 posti Invio Servizio Sociale e PIS PROGETTO VITA Assessorato al Welfare in rete con il territorio via Napoli 332 37 posti Invio Servizio Sociale e PIS IFA – casa per le donne Assessorato al Welfare in rete con il territorio Via Dante Alighieri, Triggiano 24 posti Invio Servizio Sociale e PIS Alice in Cammino Assessorato al Welfare in rete con il territorio Via, Carlo Alberto 86, Triggiano 11 posti Invio Servizio Sociale e PIS Co housing diffusi Assessorato al Welfare in rete con il territorio 10 posti Invio Servizio Sociale e PIS Casa ALHENA esperienza di convivenza tra persone con disabilità Occupazione e Solidarietà Assessorato al Welfare in rete con il territorio Via Castromediano,139 Invio Servizio Sociale e PIS E CSM Albalonga Assessorato al Welfare in rete con il territorio via Abate Gimma,201 18 posti Invio Servizio Sociale e PIS “Casa Capitaneo” Assessorato al Welfare in rete con il territorio via Capitaneo 32/c, a Palese 30 posti Invio Servizio Sociale e PIS

Alloggio sociale “Sole Luna”

L’alloggio sociale per adulti in difficoltà rappresenta un riferimento per coloro che, privi di sostegno familiare, si trovano in situazioni di emergenza abitativa e disagio sociale.

“SoleLuna”, sito in via Napoli, 234/h a Santo Spirito, accoglie fino ad un massimo di 10 ospiti (7 uomini e 3 donne) e non prevede l’inserimento di nuclei familiari.

Durante il periodo di permanenza, l’equipe dell’alloggio sociale si occupa di realizzare percorsi individuali orientati a ridurre i problemi di disagio e marginalità, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo degli ospiti.

Per ricevere informazioni e prenotare un appuntamento è possibile contattare il numero di telefono unico del Welfare 080 5777777 oppure il numero del Municipio di riferimento.

Centro polifunzionale comunale per il contrasto alla povertà estrema “Area 51”

Presso Area 51 saranno garantiti:

· 200 pasti al giorno – 100 a pranzo e 100 a cena – dal lunedì alla domenica (pranzo dalle ore 12.30 alle 14.00; cena dalle ore 18.30 alle 19.30 – prenotazione dalle ore 9.00 alle 10.30 per il pranzo e dalle ore 13.00 alle 15.30 per la cena)

· Servizi di igiene personale

· Laboratori diurni di socializzazione

· Sportello povertà estrema – attivo dal lunedì al venerdì (ore 9.30 – 12 e 15 – 17)

· Sportello antitratta e azioni anti-caporalato – attivo il lunedì dalle 10.00 alle 12.00

· Sportello per iscrizione/cancellazione anagrafica presso il Comune di Bari – attivo il martedì dalle ore 16.00 alle 18.00

· Sportello orientamento legale – attivo il lunedì dalle ore 16.00 alle 18.00

· Sportello sociosanitario – l’ultimo mercoledì del mese dalle 15.00 alle 17.00

· Sportello RVA – Ritorno volontario assistito e reintegrazione – su appuntamento

Mense della Caritas diocesana

La Caritas diocesana ha coordinato e predisposto i servizi di somministrazione dei pasti presso le parrocchie diffuse sui quartieri cittadini, come da prospetto in allegato.

Presidio sociale InConTra

L’associazione InConTra ha programmato il rafforzamento delle attività per fronteggiare l’emergenza freddo, come di seguito elencato:

· Unità di strada attiva nei giorni : martedì, mercoledì, giovedì

· apertura mensa polifunzionale tutti i giorni con implemento dei pasti caldi forniti

· cucina mobile in collaborazione con Fondazione progetto Arca Onlus per la distribuzione cena in piazza Moro ( stazione ), piazza Umberto, piazza Cesare Battisti, in giorni alterni senza sosta.

· rafforzamento distribuzione coperte (anche sabato e domenica)

· bar sociale domenica mattina

InConTra organizza inoltre una serie di appuntamenti nelle giornate di festa:

· 8 dicembre, Immacolata, cena e caldarroste

· 24 dicembre: cena della Vigilia e distribuzione scatole di Natale alle persone senza dimora

· 26 dicembre : presso la mensa, festa di Santo Stefano e tombolata

· 31 dicembre Cenone degli Abbracci dedicato alle persone più fragili

· 1 gennaio Pranzo degli abbracci dedicato alle persone più fragili

· 6 gennaio : festa della Befana per i bambini e le famiglie, e la sera per le persone senza dimora

· Centri di ascolto attivi: itinerante con l’Unità di strada; presso la mensa polifunzionale; presso la sede di InConTra al San Paolo- per le famiglie; telefonico.

·

Inoltre InConTra sarà attiva con il market sociale dedicato alle famiglie.

Contatti: 349 6679173 (Michele Tataranni).

Casa delle Culture

Presso il centro polifunzionale comunale di aggregazione, accoglienza, orientamento e dialogo interculturale, gestito dalla cooperativa sociale Medtraining, in via Barisano da Trani 15, al San Paolo sono attivi

· sportello legale: lunedì e mercoledì (ore 13-19), martedì (ore 11- 17) giovedì e venerdì (ore 8-14)

· sportello lavoro: giovedì (ore 14-17)

· sportello sostegno psicologico: su richiesta

· durante l’attività di On the road verranno distribuite coperte isotermiche di emergenza.

Per informazioni: 080 6933798.

SERVIZI RIVOLTI A MINORI E GENITORI IN DIFFICOLTÀ

Casa delle Bambine e dei Bambini (CBB)

Il Centro polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza cbbbari.it è un servizio dell’assessorato al Welfare, gestito dal Consorzio Elpendù con la consorziata cooperativa sociale Progetto Città insieme a una rete di oltre 60 partner.

Le sedi sono:

– S.P. 110 Modugno/ Carbonara 4/2 e 4/4, aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.30 alle 19.30 (con una apertura straordinaria al mese nella giornata di domenica);

Le donazioni di alimenti, prodotti igienico-sanitari, accessori infanzia, materiale scolastico e abbigliamento per bambini e ragazzi fino ai 12 anni vengono accolte il martedì e il sabato pomeriggio previo appuntamento da concordare chiamando i numeri: 080 2040908 – 3889805330;

– via Calefati 343, aperta tre mattine a settimana: mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 13. Qui si accolgono esclusivamente donazioni di alimenti e prodotti igienico sanitari per bambini e adulti il giovedì dalle ore 10 alle ore 12 previo appuntamento da concordare chiamando il numero allo 080 6934935.

Le attività dedicate alle ragazze a ai ragazzi dai 12 anni in su, si svolgono nello SPAZIOQUATTRO/4, presente in entrambe le sedi, che propone attività solidali e di cittadinanza attiva per adolescenti e giovani adulti fino ai 21 anni.

Per conoscere tutti i servizi attivi (laboratori infanzia, laboratori artistici, laboratori sull’affettività, consulenze psicologiche e genitoriali, consulenze sulla nutrizione, visite mediche, odontoiatria sociale pediatrica, prevenzione e screening) e il programma degli appuntamenti e per prenotare visite e consulenze https://www.cbbbari.it/

L’Emporio e la Boutique sociale della Casa delle bambine e dei bambini (CBB), presenti in entrambe le sedi, contrastano le povertà materiali e alimentari sostenendo le fragilità dei nuclei con minori fino ai 12 anni e donne in gravidanza, individuati attraverso bando pubblico e inserite in graduatoria per l’accompagnamento alle spese (70 nuclei a semestre in carico per due spese al mese). Le famiglie beneficiarie accedono agli Empori di CBB esclusivamente con appuntamento dedicato, concordato con le operatrici e gli operatori del Servizio.

SERVIZI INTEGRATI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE

Centri Servizi per le Famiglie (C.S.F.)

In ogni centro opera un team di professionisti composto da coordinatore di progetto, psicologi e psicoterapeuti, consulenti legali, pedagogisti, educatori, mediatori familiari e interculturali, assistenti sociali ed esperti di laboratorio.

A gestire i centri, in convenzione con il Comune di Bari, sono realtà del privato sociale in rete con le scuole, i consultori, le parrocchie, i servizi socio-educativi e la rete delle associazioni socio-culturali e sportive territoriali. I dieci centri coprono le aree dei cinque Municipi di Bari in modo da distribuire l’offerta anche nelle zone periferiche della città, attraversando quasi tutti quartieri, da San Pio a Libertà, da San Paolo a Japigia, passando per Bari vecchia.

In merito al Piano operativo per l’ emergenza freddo, si precisa che il Centro Servizi per le Famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca, il Centro di Poggiofranco e il Csf San Nicola erogano servizi di sportello di ascolto, consulenza psicologica e attività di gruppo di mutuo aiuto; inoltre, è presente un hub alimentare e di cura dell’igiene personale e della casa.

Il Centro Servizi per le Famiglie Libertà accoglie i cittadini con attività aggregative, servizi di consulenza legale, psicologica, sostegno alla genitorialità.

Il Centro Servizi per le Famiglie Japigia – Torre a mare ha promosso una raccolta straordinaria di coperte e/o piumoni da distribuire alle persone più vulnerabili; inoltre è sempre attivo l’emporio solidale per la prima infanzia, che raccoglie generi di prima necessità per la fascia 0-3 anni.

Il Centro Servizi per le Famiglie San Nicola, presso il quale è presente un hub alimentare, eroga servizi di sportello di orientamento e ascolto, consulenza psicologica e gruppo di auto mutuo aiuto.

SERVIZI DOMICILIARI IN FAVORE DI MINORI E PERSONE CON DISABILITÀ

Servizio di assistenza domiciliare educativa – Progetto S.E.M.I.

Il progetto di educativa domiciliare integrata per bimbi e bimbe autistici e con disabilità, gestito dalla cooperativa Occupazione e Solidarietà, prevede un sostegno educativo rivolto al minore, finalizzato all’autonomia, alla socializzazione e all’integrazione sociale, noché alla famiglia nello svolgimento del ruolo genitoriale e nella cura e accudimento del minore (idonea alimentazione, cura dell’igiene personale, cure affettive e relazionali, etc.). Offre anche interventi di prevenzione dell’insuccesso scolastico, di orientamento nelle scelte formative professionali e di sostegno post-scolastico nonché interventi di accompagnamento dei genitori alla conoscenza e all’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio e interventi di sostegno nelle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo.

Il genitore del minore o chi ne fa le veci (tutore, affidatario, ecc…) può fare richiesta del servizio presso la sede del Segretariato sociale del Municipio di appartenenza.

Il servizio di educativa domiciliare è rivolto a minori/giovani con disabilità di età compresa tra 0 e 25 anni, residenti nel Comune di Bari, che presentano un’invalidità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che spesso causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione.

Servizio ADI e SAD

È un servizio rivolto alle persone con disabilità, gestito dalla cooperativa Nuova luce.

Per info e contatti: 347 4385639.

Servizio di assistenza domiciliare per anziani

Il servizio di assistenza domiciliare Sad e Adi, gestito dal consorzio Libere Imprese, è attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato in favore di persone anziane ultrasessantacinquenni che potranno usufruire di un’assistenza domiciliare a carattere sociale ed integrata.

È possibile rivolgersi al numero 080 8765029 per richiedere informazioni sul servizio. Gli operatori procederanno alla successiva segnalazione ai Servizi sociali professionali per l’eventuale presa in carico della persona.

Per informazioni: cli.barihomecare@gmail.com.