Incendio stazione di servizio a Torre a Mare: nessun ferito grave

A Torre a Mare la serata di ieri si è trasformata in un momento di forte tensione, soprattutto per chi si trovava nei pressi della stazione di servizio Q8 lungo la statale 16. Intorno alle 22 un boato ha attirato l’attenzione del quartiere, spingendo diverse persone ad affacciarsi o a riprendere la scena con lo smartphone. Le immagini circolate sui social hanno raccontato in pochi minuti la paura di chi ha assistito da vicino a quanto stava accadendo.

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, un’auto, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo all’interno dell’area di servizio, andando a colpire una colonnina di rifornimento e tranciandola completamente. L’impatto ha spinto il veicolo fino al guardrail, creando il rischio concreto di un incendio ben più grave.

﻿I sistemi di sicurezza della stazion﻿e, però, hanno funzionato correttamente: si è generata solo una piccola fiammata causata da residui di carburante, immediatamente domata dai vigili del fuoco arrivati sul posto. Gli operatori hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’auto e tutta la zona dell’impatto, evitando ulteriori conseguenze.

Grande spavento, ma per fortuna nessuna esplosione né feriti gravi tra i presenti. I due occupanti dell’auto sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale in codice rosso per accertamenti. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso ulteriori verifiche per chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo.

