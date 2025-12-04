Traffico di droga, 17 condanne tra Puglia, Molise e Abruzzo: pene per 120 anni

Si è chiuso con condanne per oltre 120 anni di reclusione il procedimento legato all’operazione “Sed”, l’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e condotta dalla Dia, che nel settembre 2024 aveva portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 27 persone.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, nella giornata del primo dicembre, ha emesso 17 sentenze di condanna, cui si aggiungono oltre 200mila euro di multa. Altri 7 imputati hanno scelto il patteggiamento, per un totale di circa 20 anni di reclusione complessivi.

L’inchiesta ha ricostruito l’attività di un’organizzazione accusata di gestire un articolato traffico di cocaina destinata ai mercati di Foggia e provincia, ma anche a quelli della Bat, del Molise e dell’Abruzzo. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva una struttura stabile e risorse logistiche diffuse sul territorio per assicurare approvvigionamento e distribuzione della droga.

L’indagine, avviata sulla base di monitoraggi e riscontri tecnici, aveva portato nel 2024 agli arresti e al sequestro di materiale utile a documentare il presunto sistema di gestione degli affari illeciti. Con le sentenze emesse dal gip di Bari arriva ora il primo esito giudiziario, in attesa delle ulteriori fasi processuali.

