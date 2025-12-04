Bari, allo stadio della Vittoria due giornate dedicate alla sicurezza stradale

Il Museo dello Sport di Bari organizza la prima edizione dell’Open Day Sicurezza Stradale, un evento pubblico interamente dedicato alla prevenzione degli incidenti, alla guida sicura e alla sensibilizzazione sui comportamenti corretti da tenere in strada. L’iniziativa si svolgerà sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, per l’intera giornata, negli spazi dello Stadio della Vittoria.

La manifestazione nasce con il patrocinio del Comune di Bari, della Città Metropolitana e della Polizia Locale, e con il sostegno di partner e sponsor che hanno deciso di affiancare il progetto per rafforzare l’educazione alla sicurezza stradale. La presentazione ufficiale si terrà domani, venerdì 5 dicembre, alle 10, nella sala “Ex Tesoreria” del Palazzo di Città, dove saranno illustrati contenuti, obiettivi, programma e protagonisti del fine settimana.

Durante le due giornate, l’open day offrirà un percorso completo tra formazione, dimostrazioni e attività per tutte le fasce d’età. Sono previste: simulazioni e prove pratiche di controllo del veicolo in situazioni critiche, con la guida di istruttori specializzati, sessioni teoriche per approfondire le tecniche di prevenzione del rischio, aree espositive dedicate ad associazioni, partner tecnici e operatori del settore, spazi dimostrativi con attrezzature e dispositivi innovativi per la sicurezza, attività educative rivolte agli studenti e ai più giovani, per promuovere un approccio consapevole alla mobilità.

L’evento riunirà istituzioni, forze dell’ordine, associazioni, esperti e volontari, con l’obiettivo di costruire una rete condivisa a servizio della comunità. “La sicurezza stradale è un valore che riguarda tutti” – dichiara il presidente del Museo dello Sport, Pierfrancesco Romanelli – “crediamo che un appuntamento dal forte contenuto educativo come questo possa contribuire concretamente a salvare vite. Siamo orgogliosi di mettere insieme competenze e responsabilità al servizio della cittadinanza”, ha concluso.