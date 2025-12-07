Ospedali di Andria e Barletta, un salto digitale verso l’eccellenza sanitaria

Negli ultimi tre anni, gli ospedali di Andria e Barletta hanno compiuto un salto significativo verso la modernità digitale, arrivando a ottenere il riconoscimento di livello 3 sulla scala EMRAM HIMSS. Un traguardo importante per la Asl Bt, che ha iniziato il percorso di digitalizzazione a fine 2022, partendo praticamente da zero, e che ora può contare su strutture più efficienti e servizi più rapidi per pazienti e operatori.

Il percorso non è stato semplice: grazie a fondi PNRR per 16 milioni di euro, la Asl Bt ha potuto investire in tecnologia, infrastrutture e formazione, permettendo ai professionisti dei due ospedali di lavorare in maniera più coordinata e con strumenti più moderni. “Non si tratta di un punto di arrivo, ma di una spinta a migliorare ulteriormente i servizi già attivi per ottenere vantaggi sempre più tangibili”, sottolinea Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria.

Tra le innovazioni più significative introdotte ci sono il sistema di Tracciabilità dei Tempi chirurgici, che monitora ogni fase del percorso operatorio dei pazienti, e il Laboratorio Logico unico Aziendale, che consente di avere i risultati degli esami in tempo reale anche se eseguiti in laboratori diversi, garantendo continuità e rapidità nel servizio. L’app Asl Bt, con il sistema di Accoglienza digitale e il wayfinding, semplifica l’orientamento dei pazienti all’interno degli ospedali e permette di prenotare appuntamenti direttamente dal proprio smartphone, riducendo le code agli sportelli.

Anche l’implementazione di Data Room rappresenta un passo avanti nella gestione e nell’analisi dei dati ospedalieri, facilitando il monitoraggio delle attività, dai ricoveri alle prestazioni ambulatoriali, fino ai consumi farmaceutici. Tutto questo è reso possibile grazie a una dotazione tecnologica ampliata, con PC, carrelli informatizzati, monitor per le sale operatorie e una connettività potenziata, garantendo così l’efficienza dei sistemi informativi.

“La cultura digitale è cresciuta giorno dopo giorno grazie alla collaborazione tra colleghi sanitari, tecnici e amministrativi che credono nel cambiamento”, spiega Maria Cammarrota, Dirigente Responsabile ICT. Il riconoscimento EMRAM non è solo un premio per il lavoro svolto finora, ma anche un incentivo a continuare a innovare, con l’obiettivo di rendere gli ospedali di Andria e Barletta ancora più vicini alle esigenze dei cittadini.