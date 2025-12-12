VENERDì, 12 DICEMBRE 2025
Al Policlinico di Bari due studi multicentrici nazionali sul rischio genetico di cancro del pancreas e sulla pancreatite cronica

I pazienti che rispondono ai criteri di arruolamento saranno valutati dopo una visita specialistica ambulatoriale

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Dicembre 2025 - 13:21
L'equipe della chirurgia epato bilio pancreatica
  • 2 min

L’unità operativa di Chirurgia Generale Universitaria “F. Paccione” del Policlinico di Bari, diretta dal prof. Mario Testini, partecipa a due importanti studi multicentrici promossi dall’Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas (AISP).

Il primo studio è il Registro Italiano Multicentrico di Sorveglianza Prospettica dei Soggetti a Rischio Genetico di Cancro del Pancreas (IRFARPC – Italian Registry of Families at Risk of Pancreatic Cancer).
Il registro raccoglie dati anagrafici, clinici, genetici e biologici per identificare precocemente soggetti affetti da lesioni pre-tumorali o forme iniziali di tumore del pancreas, così da poter proporre percorsi diagnostici e terapeutici tempestivi.

Possono essere inclusi nel registro i soggetti che presentano una delle seguenti condizioni:
•    presenza in famiglia di almeno due parenti con cancro del pancreas, di cui uno di primo grado (fino al terzo grado sulla stessa linea di sangue)
•    mutazioni genetiche note (BRCA2, BRCA1, p16, PALB2, ATM) con almeno un consanguineo di primo o secondo grado affetto da cancro del pancreas
•    sindrome di Lynch con consanguineo di primo o secondo grado affetto
•    sindrome del melanoma familiare
•    sindrome di Peutz-Jeghers
•    pancreatite genetica.

Il secondo studio prevede l’adesione al Registro Italiano della Pancreatite Cronica (ITARECIPE), mirato a raccogliere dati sull’evoluzione della malattia: necessità di terapie mediche, endoscopiche o chirurgiche, rischio di insufficienza pancreatica eso-endocrina e insorgenza di complicanze.

I pazienti che rispondono ai criteri di arruolamento saranno valutati dopo una visita specialistica ambulatoriale dall’équipe di chirurgia epato-bilio-pancreatica composta dalla prof.ssa Angela Gurrado, dal dott. Piercarmine Panzera, dalla dott.ssa Giovanna Di Meo (Principal Investigator dei due studi) , dal dott. Enrico Fischetti e dalla dott.ssa Arianna Pontrelli, sotto il coordinamento del prof. Mario Testini.

Le visite si svolgono presso l’Ambulatorio di Chirurgia Epato-bilio-pancreatica, attivo dal 2021 ogni martedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00, nel Poliambulatorio Chirurgico del Policlinico di Bari (piano 0).
Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a giovanna.dimeo@policlinico.ba.it o arianna.pontrelli@policlinico.ba.it.

 

