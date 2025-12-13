SABATO, 13 DICEMBRE 2025
Bari, a cento anni torna a vedere dopo un intervento di cataratta al Di Venere

Antonio Acquaviva, direttore dell’UOC e del Dipartimento Neurosensoriale della ASL Bari: "Età anagrafica non è ostacolo per cura"

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Dicembre 2025 - 08:59
Nel giorno di Santa Lucia, patrona della vista, un uomo di cento anni ha potuto rivedere nitidamente i volti delle persone care. È accaduto all’Ospedale Di Venere, dove il paziente è stato sottoposto con successo a un intervento di cataratta che gli ha restituito la capacità visiva e una preziosa fetta di autonomia nella vita quotidiana.

Nonostante l’età, l’uomo presentava buone condizioni generali di salute e conduceva uno stile di vita attivo, dedicandosi ogni giorno a piccoli esercizi fisici. Seguito da tempo per problemi agli occhi, negli ultimi mesi aveva però registrato un peggioramento significativo della vista, tale da compromettere seriamente la qualità della sua quotidianità. Da qui la scelta di procedere con l’intervento chirurgico.

L’operazione, eseguita all’occhio sinistro dal dottor Antonio Acquaviva, direttore dell’UOC di Oculistica dell’Ospedale Di Venere e del Dipartimento Neurosensoriale della ASL Bari, si è conclusa positivamente. “La chirurgia della cataratta – spiega Acquaviva – è oggi un trattamento sicuro ed efficace anche in età molto avanzata. L’età anagrafica non deve rappresentare un ostacolo quando le cure possono migliorare benessere e autonomia. È fondamentale non ignorare i segnali di difficoltà visiva e rivolgersi tempestivamente ai servizi sanitari per una valutazione”.

L’Oculistica del Di Venere si conferma un punto di riferimento per il territorio: ogni anno vengono eseguiti oltre 7mila interventi, con due sale operatorie dedicate e circa 100 procedure di cataratta a settimana, per lo più in regime di day surgery. Un’organizzazione che consente percorsi assistenziali rapidi e sicuri, restituendo qualità della vita a pazienti di tutte le età.

In occasione della festa di Santa Lucia, oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 11, sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa dell’Ospedale Di Venere, alla presenza dei dirigenti e del personale del Dipartimento Neurosensoriale. Un momento di raccoglimento e condivisione, nel segno della cura e della luce che torna negli occhi – e nella vita – delle persone.

