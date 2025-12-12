SABATO, 13 DICEMBRE 2025
Bari, auto in fiamme a Poggiofranco: vigili del fuoco sul posto

Il mezzo ha preso fuoco per cause in corso di accertamento - VIDEO

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Dicembre 2025 - 23:13
Screenshot 2025-12-12 225325
  • 28 sec

Per cause in corso di accertamento un’auto ha preso fuoco questa sera a Poggiofranco. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Evitati altri danni a cose o persone. La strada è stata momentaneamente chiusa per permettere la messa in sicurezza.

