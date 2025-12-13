Bari, “Natale di luce e pace in Libertà”: oggi l’evento inaugurale in piazza Redentore

Prende il via oggi pomeriggio, nel cuore del quartiere Libertà, l’iniziativa “Natale di luce e pace in Libertà”, il progetto promosso dal Municipio I d’intesa con la comunità dell’Istituto Salesiano Redentore di Bari e con il sostegno di sponsor privati, che riporta piazza del Redentore al centro della vita sociale e culturale del quartiere.

L’evento inaugurale è in programma oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 17.30, alla presenza del sindaco di Bari Vito Leccese e della presidente del Municipio I Annamaria Ferretti. La manifestazione segna un nuovo tassello nel percorso di rigenerazione urbana e sociale del Libertà, con l’obiettivo di restituire alla piazza un ruolo di spazio condiviso, vivo e riconoscibile per la comunità.

Il programma, curato da Cube, si sviluppa accanto alla Chiesa del Redentore, luogo simbolo di accoglienza e riferimento storico per il quartiere. La scelta della data richiama la ricorrenza di Santa Lucia, figura legata al tema della luce, assunta come metafora di rinascita per un quartiere che prova a ritrovare identità e fiducia.

Nel pomeriggio la piazza si trasforma in uno spazio festoso con una marching band composta da 12 elementi, artisti di strada, trampolieri, giocolieri e una nevicata artificiale. Prevista anche l’attesa per l’arrivo di Babbo Natale. Al centro dell’allestimento scenografico spicca un grande albero di luce alto 9 metri, attraversabile e pensato come installazione immersiva. La facciata della Chiesa del Redentore sarà animata da proiezioni natalizie che contribuiranno a ridisegnare l’atmosfera dell’intera area.

“Per la prima volta in piazza del Redentore si svolgono eventi dedicati alle festività natalizie – ha dichiarato la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti – frutto di una sinergia tra istituzioni, comunità salesiana e imprese che hanno creduto in questo progetto. È un segnale importante per continuare il percorso di rigenerazione urbana del quartiere Libertà”.

Sulla stessa linea don Pasquale, direttore dell’Istituto Salesiano Redentore, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra soggetti diversi come risposta concreta al bene comune e come occasione di partecipazione per l’intera comunità. Il calendario degli appuntamenti proseguirà il 29 dicembre alle ore 20, nella Chiesa del Redentore, con il concerto gospel dei Wanted Chorus, evento gratuito e aperto alla cittadinanza. Il 6 gennaio, alle ore 11, spazio invece alla Festa dell’Epifania con musica, animazione e tradizione: la Befana distribuirà dolci ai bambini, mentre la piazza ospiterà la musica degli Swing31, jazz band barese, e spettacoli itineranti pensati soprattutto per le famiglie. “Natale di luce e pace in Libertà” si propone come un Natale diffuso, capace di unire luci, eventi e partecipazione, e di restituire centralità a uno dei luoghi simbolo del quartiere.

Foto repertorio