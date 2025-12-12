Bari, intervento di forestazione nel quartiere San Paolo: in arrivo 150 alberi in più

Si terrà domani mattina, sabato 13 dicembre, nel quartiere San Paolo di Bari un nuovo intervento di rigenerazione ambientale nell’ambito del progetto nazionale “Mosaico Verde”. A partire dalle 9.30, nell’area del “Bosco Verde InConTro”, all’incrocio tra via De Ribera e via Lanave, è in programma la messa a dimora di 150 alberi e circa 350 arbusti.

L’iniziativa è promossa da Fastweb+Vodafone nell’ambito dei “ConnAction Day”, le giornate di volontariato aziendale dedicate a progetti di impatto sociale e ambientale, ed è realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Bari. L’intervento rientra nella campagna Mosaico Verde, promossa a livello nazionale da AzzeroCO2 e Legambiente, con l’obiettivo di favorire la forestazione urbana, il recupero degli ecosistemi e la riqualificazione delle aree verdi.

Alla giornata di piantumazione prenderanno parte il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessora comunale al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino, la supply chain professional di Fastweb+Vodafone Palma Petrone, la consulente per la sostenibilità di AzzeroCO2 Maria Assunta Vitelli e la presidente di Legambiente Puglia Daniela Salzedo. L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di rinaturalizzazione e valorizzazione degli spazi verdi urbani, con particolare attenzione ai quartieri periferici, e punta a migliorare la qualità ambientale e la fruibilità dell’area per i residenti.

Foto Freepik