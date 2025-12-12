VENERDì, 12 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,751 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,751 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, intervento di forestazione nel quartiere San Paolo: in arrivo 150 alberi in più

Nell'ambito del progetto "Mosaico Verde", appuntamento a domani per la messa a dimora

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Dicembre 2025 - 17:02
Foto Freepik
  • 45 sec

Si terrà domani mattina, sabato 13 dicembre, nel quartiere San Paolo di Bari un nuovo intervento di rigenerazione ambientale nell’ambito del progetto nazionale “Mosaico Verde”. A partire dalle 9.30, nell’area del “Bosco Verde InConTro”, all’incrocio tra via De Ribera e via Lanave, è in programma la messa a dimora di 150 alberi e circa 350 arbusti.

L’iniziativa è promossa da Fastweb+Vodafone nell’ambito dei “ConnAction Day”, le giornate di volontariato aziendale dedicate a progetti di impatto sociale e ambientale, ed è realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Bari. L’intervento rientra nella campagna Mosaico Verde, promossa a livello nazionale da AzzeroCO2 e Legambiente, con l’obiettivo di favorire la forestazione urbana, il recupero degli ecosistemi e la riqualificazione delle aree verdi.

Alla giornata di piantumazione prenderanno parte il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessora comunale al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino, la supply chain professional di Fastweb+Vodafone Palma Petrone, la consulente per la sostenibilità di AzzeroCO2 Maria Assunta Vitelli e la presidente di Legambiente Puglia Daniela Salzedo. L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di rinaturalizzazione e valorizzazione degli spazi verdi urbani, con particolare attenzione ai quartieri periferici, e punta a migliorare la qualità ambientale e la fruibilità dell’area per i residenti.

Foto Freepik

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Rutigliano, il centro Messeni Localzo compie...

Sabato 13 dicembre 2025, a partire dalle ore 9.30, il Centro Educativo Riabilitativo...
- 12 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, intervento di forestazione nel quartiere...

Si terrà domani mattina, sabato 13 dicembre, nel quartiere San Paolo...
- 12 Dicembre 2025
Attualità , Cultura

Bari, Mandrake incontra i piccoli pazienti...

Sabato 13 dicembre, alle 11.30, Giuseppe Ninno, in arte “Mandrake”, farà...
- 12 Dicembre 2025
Dalla città , Primo Piano

Bari, riapre una parte di piazza...

È stato eseguito nel pomeriggio l’arretramento dell’area di cantiere di piazza...
- 12 Dicembre 2025