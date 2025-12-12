VENERDì, 12 DICEMBRE 2025
Bari, riapre lo storico hotel Leon d’Oro: avrà anche un giardino panoramico

Per la prossima settimana è prevista l'inaugurazione dopo anni di chiusura

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Dicembre 2025 - 17:57
Dopo anni di chiusura, lo storico hotel Leon d’Oro riapre ufficialmente le porte alla città di Bari. L’edificio, uno dei simboli più riconoscibili della memoria urbana barese, torna operativo al termine di un importante intervento di riqualificazione curato da Pantaleone Farace.

La struttura si presenta oggi completamente rinnovata, con 74 camere ristrutturate e spazi comuni ripensati. Accanto all’attività ricettiva, il progetto prevede anche una nuova offerta dedicata alla ristorazione e alla socialità: il ristorante interno e il Roof Garden panoramico saranno aperti non solo agli ospiti dell’hotel ma anche alla cittadinanza, con l’obiettivo di diventare luoghi di incontro e di animazione per la vita culturale della città.

La riapertura del Leon d’Oro si inserisce nel più ampio processo di rigenerazione urbana dell’area della Stazione Centrale, contribuendo alla valorizzazione di una zona strategica della città. Un intervento che restituisce alla comunità un edificio storico, rafforzandone il ruolo di punto di riferimento per residenti e visitatori. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 20 dicembre, dalle ore 12 alle 20, con una giornata aperta alle istituzioni, agli ospiti e ai cittadini.

