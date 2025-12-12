Bari, riqualificazione via Manzoni: al via la posa del massetto fibrorinforzato sul primo isolato

Prosegue il percorso di riqualificazione di via Manzoni, dove questa mattina sono partite, nel primo tratto interessato dal cantiere – tra corso Italia e via Rossani – le operazioni di realizzazione della sottostruttura necessaria alla successiva posa delle basole in pietra lavica, prevista per la prossima settimana. Attualmente le lavorazioni sono attive su tre isolati compresi tra corso Italia e via Garruba. Sul primo isolato si sono conclusi lo scorso 6 dicembre gli interventi di rifacimento dei sottoservizi a cura di Retegas, che sta ora operando anche sul secondo e sul terzo isolato con attività analoghe.

Nel primo tratto di strada, dopo la predisposizione dello strato di fondazione in misto granulometrico stabilizzato, è stata posata una rete di rinforzo in TNT con geogriglia. A partire dall’inizio della prossima settimana prenderà il via la posa delle basole laviche nella parte centrale della carreggiata, che, una volta ultimata questa fase, potrà essere liberata dalle recinzioni di cantiere e resa nuovamente percorribile dai pedoni. Le lavorazioni proseguiranno poi con il rifacimento dei marciapiedi laterali, per portare la strada a quota unica e trasformarla in un percorso pedonale continuo, garantendo sempre l’accesso alle abitazioni, alle attività commerciali e agli istituti scolastici.

La posa del basolato sul primo isolato inizierà lunedì, con l’obiettivo di completare l’intervento entro Natale. Una volta terminati i lavori sui sottoservizi del secondo e del terzo isolato, le stesse operazioni saranno replicate sui tratti successivi. Già dalla prossima settimana è previsto l’avvio della predisposizione della sottostruttura anche sul secondo isolato, così da proseguire senza interruzioni con la posa delle basole. Sul primo isolato è stato inoltre realizzato l’impianto di irrigazione a servizio delle fioriere, la cui sagoma è già visibile. A partire dal terzo isolato, lungo le aree pedonali, il progetto prevede anche l’installazione di quattro nuove fontane distribuite lungo l’intera via Manzoni.

“La nuova via Manzoni comincia finalmente a prendere forma e a tornare cuore pulsante del quartiere Libertà – commenta l’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi –. Da lunedì le basole di pietra lavica inizieranno a occupare il percorso centrale della strada. L’obiettivo è arrivare a fine anno con le parti centrali del primo e del secondo isolato già basolate. I lavori sui sottoservizi si sono rivelati più complessi del previsto: Retegas ha dovuto sostituire completamente i tratti più vetusti, realizzando bypass temporanei per garantire la continuità della fornitura del gas ed evitare gravi disagi. Operazioni delicate, svolte in sicurezza e con personale specializzato, spesso impegnato anche nella gestione di emergenze come allarmi o fughe di gas. Ora possiamo procedere con maggiore speditezza e vedere finalmente concretizzarsi un progetto che renderà via Manzoni più bella, più verde e decisamente più attrattiva”.

Il restyling complessivo della strada prevede una suddivisione funzionale degli isolati. I tre tratti tra via Crisanzio, via Rossani e corso Italia, attualmente interessati dal cantiere, saranno classificati come zona 10 e rivestiti con basole di pietra lavica. All’estremità opposta, i due isolati che partono da piazza Garibaldi, tra piazza Garibaldi, via Abate Gimma e via Calefati, diventeranno pedonali e saranno lastricati con basole recuperate. I due isolati successivi, tra via Calefati, via Putignani e via Principe Amedeo, saranno invece zona 10 con nuove basole in pietra lavica. Gli ultimi quattro isolati, compresi tra via Principe Amedeo, via Dante, via Nicolai, via Garruba e via Crisanzio, saranno completamente pedonali e pavimentati con basole nuove in pietra lavica e calcarea, disposte a creare disegni architettonici ispirati alle trame dei tessuti, in omaggio all’antica vocazione tessile della strada. In tutte le aree pedonali resterà comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso, dei veicoli per il carico e scarico merci e l’accesso alle autorimesse presenti lungo via Manzoni.