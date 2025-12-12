Bari, degrado e disagi protagonisti del Municipio 3. I cittadini chiedono interventi: “Non siamo di serie C”

I consiglieri Chiara Riccardi e Giuseppe Catalano rivolgono un appello formale al Sindaco Leccese e all’intera Amministrazione comunale in merito al crescente stato di abbandono che da tempo interessa il territorio del Municipio 3, che comprende i quartieri San Paolo, San Girolamo, Fesca, Marconi, Villaggio del Lavoratore e Stanic.

“Nel corso degli ultimi mesi, attraverso mail e PEC istituzionali – spiegano – abbiamo inoltrato numerose segnalazioni riguardanti criticità diffuse e ormai sotto gli occhi di tutti. Nonostante l’impegno e la costanza nel rappresentare i problemi dei cittadini, a queste comunicazioni non è mai seguito un riscontro concreto, lasciando irrisolte situazioni che richiederebbero interventi immediati.

Il territorio del Municipio 3 – chiariscono – continua infatti a essere oggetto di una evidente mancanza di attenzione rispetto ad altri quartieri della città. Le iniziative culturali, sportive e sociali sono pressoché assenti, mentre altrove vengono programmate e sostenute con regolarità. Anche in occasione delle festività natalizie, molte zone del Municipio 3 sono rimaste prive di luminarie, limitandosi alla sola installazione di pochi alberi luminosi conici, a differenza di quanto avvenuto in altri municipi dove è stata riservata una cura maggiore.

A questa situazione – commentano – si aggiunge la totale assenza di una manutenzione ordinaria e programmata del verde pubblico. Parchi, giardini e aree attrezzate necessitano da tempo di interventi calendarizzati che garantiscano decoro, sicurezza e fruibilità, ma l’Amministrazione continua a intervenire solo su segnalazione, senza una pianificazione adeguata e senza rispondere alle richieste avanzate da mesi dai cittadini e dai consiglieri.

Persistono, inoltre, ritardi significativi nelle opere pubbliche, con cantieri che procedono lentamente e senza la necessaria vigilanza, generando continui disagi ai residenti. Le condizioni delle strade e dei marciapiedi restano sempre più critiche: buche, dissesti e superfici pericolose rappresentano un serio rischio per la sicurezza di pedoni e automobilisti, che segnalano quotidianamente queste problematiche senza ottenere risposte concrete dagli uffici competenti.

A peggiorare ulteriormente il quadro vi è la cronica carenza di personale amministrativo all’interno della sede municipale, una criticità più volte rappresentata e mai affrontata seriamente. L’assenza di figure indispensabili per il funzionamento della macchina amministrativa rischia di rallentare ulteriormente — se non addirittura bloccare — progetti già deliberati dal Consiglio Municipale, danneggiando la comunità e rendendo vano il lavoro istituzionale svolto.

Come rappresentanti del territorio, ci sentiamo in dovere di chiedere scusa ai cittadini per i continui disagi che sono costretti a subire. Il nostro impegno è quotidiano, ma molte delle competenze necessarie a risolvere tali criticità ricadono direttamente sull’Amministrazione comunale, da cui attendiamo ancora risposte e interventi strutturali.

Per queste ragioni rivolgiamo un appello deciso al Sindaco Leccese e alla sua Amministrazione affinché si avvii finalmente un cambio di passo. Il Municipio 3 merita pari dignità e pari attenzione rispetto agli altri municipi della città di Bari. È urgente intervenire sulla manutenzione del territorio, accelerare le opere pubbliche, restituire sicurezza alle strade, potenziare il personale amministrativo e programmare iniziative culturali e sportive che valorizzino i nostri quartieri. I cittadini del Municipio 3 non sono cittadini di serie C. Pagano le tasse come tutti gli altri e hanno diritto agli stessi servizi, alla stessa cura e al medesimo rispetto istituzionale”.