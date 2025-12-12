Carabinieri, al via le selezioni per i nuovi Allievi Ufficiali

Entrare nell’Arma dei Carabinieri significa scegliere un percorso impegnativo ma ricco di prospettive. Da oggi è possibile candidarsi per diventare uno dei 65 nuovi Allievi Ufficiali in servizio permanente, figure destinate a ricoprire in futuro ruoli di comando nelle diverse articolazioni dell’Arma. Il bando è rivolto ai giovani che vogliono misurarsi con una selezione articolata e che aspirano a una carriera militare e universitaria di alto livello.

Le domande possono essere inviate esclusivamente online entro il 9 gennaio attraverso il sito istituzionale dell’Arma, seguendo la procedura indicata nell’area dedicata ai concorsi. Il percorso di selezione prevede diverse prove, dalla preselezione scritta ai test di composizione italiana, dalla verifica della conoscenza dell’inglese agli accertamenti fisici, psico-fisici e attitudinali, fino alla prova orale e al tirocinio finale. Un iter impegnativo, pensato per individuare i profili più adatti a un ruolo di grande responsabilità.

Scegliere questa strada significa, come spiegano dall’Arma, “entrare a far parte di un’organizzazione al completo servizio della comunità”, legata da sempre al suo motto storico “nei secoli fedele”. Un principio che riassume i valori richiesti a chi indosserà la divisa: dedizione, disciplina, senso del dovere.

Il concorso è aperto ai cittadini italiani che abbiano già conseguito il diploma di scuola superiore o che siano in grado di ottenerlo nell’anno scolastico 2025/2026. È richiesto che i candidati abbiano compiuto 17 anni e non abbiano superato i 22 alla data di scadenza del bando, requisito che conferma la volontà di investire su giovani pronti a formarsi in un percorso lungo e selettivo.

I vincitori saranno ammessi al 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena, dove seguiranno un iter formativo di cinque anni che unisce preparazione militare e studi universitari. Il percorso, articolato tra l’Accademia di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, è finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza, indirizzo giuridico-amministrativo.

Al termine degli studi, i giovani ufficiali conseguiranno il grado di Tenente e potranno assumere incarichi di comando e di responsabilità all’interno delle diverse strutture dell’Arma. Un traguardo che rappresenta l’inizio di una carriera costruita su competenze solide e su un forte impegno personale verso la sicurezza e il servizio alla collettività.