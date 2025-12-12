Roma, impiegato per azienda barese trova 10mila euro e li consegna alla Polizia

Ha trovato un sacchetto con quasi 10mila euro in contanti e lo ha consegnato senza esitazioni alla Polizia aeroportuale. È accaduto all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove un addetto alle pulizie in servizio nello scalo ha ritrovato il denaro, in banconote da 100 euro, dietro una porta dell’area C del terminal.

Protagonista della vicenda è Oumar Ndiaye, 45 anni, originario del Senegal, che durante il turno di lavoro si è imbattuto nel sacchetto abbandonato. Resosi conto del contenuto, ha subito avvisato le forze dell’ordine presenti nello scalo, consegnando il denaro agli agenti della Polizia aeroportuale, che hanno avviato le verifiche per risalire al legittimo proprietario. L’episodio ha suscitato l’apprezzamento delle autorità aeroportuali e della Polizia, che hanno sottolineato il gesto di correttezza e responsabilità dell’operatore, rientrato poi regolarmente al proprio lavoro.

Oumar Ndiaye vive a Fiumicino con la moglie e i due figli ed è impiegato nelle pulizie dello scalo per conto de La Lucente Spa, azienda con sede a Bari, con cui ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Arrivato in Italia circa vent’anni fa, dopo un primo periodo a Roma si è stabilito nel comune aeroportuale, dove lavora e conduce una vita familiare stabile. Il ritrovamento del denaro, avvenuto nei primi giorni di dicembre, si è concluso con la consegna integrale della somma alle forze dell’ordine, che stanno procedendo agli accertamenti di rito.