La casa barese cambia volto: boom di richieste per energia green, infissi e artigianato

La casa pugliese e soprattutto quella barese cambia volto e lo fa a ritmo sostenuto. A rivelarlo è l’ultima analisi di Pgcasa.it, piattaforma per preventivi e informazioni nel mondo dei servizi per la casa. Secondo l’analisi, La Puglia si conferma tra le regioni più dinamiche del Sud Italia nel settore dei servizi per la casa. La regione registra infatti performance sopra la media nazionale in comparti chiave come riqualificazione energetica, comfort abitativo e artigianato locale. La Puglia si distingue, dunque, per dinamismo e capacità di interpretare le nuove esigenze di sostenibilità e benessere. Nel “tacco d’Italia” le richieste legate alle energie rinnovabili sono aumentate in modo esponenziale, con Bari che segna un +108% rispetto al 2024, una delle evidenze più alte d’Italia. Il dato conferma l’interesse crescente delle famiglie pugliesi verso soluzioni sostenibili e impianti ad alta efficienza, in linea con il trend nazionale che vede il Sud protagonista (+30% a livello complessivo).

Il segmento dei serramenti e infissi è tra i più vivaci del 2025, con un +37% di richieste in Puglia rispetto all’anno precedente. A livello provinciale, Taranto spicca con un +146%, una delle crescite più alte d’Italia, mentre Lecce registra un +38%. Un segnale forte di quanto la riqualificazione energetica e l’isolamento termico siano diventati temi centrali per le famiglie, spinte dal desiderio di coniugare comfort e risparmio.Anche l’interesse per il comfort estivo e gli spazi esterni si conferma elevato. Il montaggio di tende da sole e la realizzazione di piscine interrate sono in costante aumento, spinti dal desiderio di valorizzare gli spazi aperti e migliorare la vivibilità domestica durante la stagione calda.Le richieste per impianti di climatizzazione restano stabili, ma si osserva un anticipo nella pianificazione dei lavori, a partire già dai primi mesi dell’anno.Oltre agli interventi strutturali e accanto alla tecnologia e all’efficienza, la Puglia riscopre anche il valore dell’artigianato e del “fatto su misura”. Nel comparto arredamento, la regione cresce del +17%, segnale di una riscoperta del valore dei materiali e del lavoro artigiano. Anche la falegnameria torna in auge, in linea con il trend nazionale (+14%), con una domanda crescente di restauri e creazioni su misura, indice che il legno, la manualità e la tradizione stanno ritrovando spazio nel nuovo modo di abitare. La figura dell’artigiano di prossimità torna così al centro della scena, spinta da scelte più consapevoli e sostenibili.“I dati raccolti da Pgcasa.it raccontano una Puglia vivace e consapevole, che investe nella qualità dell’abitare e nella sostenibilità – spiega Roberto Pierri, Chief Directories and Local Marketplaces Officer di Italiaonline -. La regione si distingue per la crescita di richieste nei settori più strategici, dai serramenti agli impianti green, fino al ritorno dell’artigianato di qualità. È un segnale di fiducia e di concretezza, che colloca la Puglia tra i protagonisti della nuova economia della casa.”