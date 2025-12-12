Modugno, si insedia la commissione di accesso agli atti per valutare eventuali forme di infiltrazioni mafiose

Il Prefetto di Bari, Francesco Russo, ha provveduto in data odierna con proprio decreto, previa delega del Ministro dell’Interno, a nominare ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) una Commissione di indagine, incaricata di verificare la sussistenza di eventuali forme di infiltrazione o condizionamento mafioso nel Comune di Modugno.
La Commissione, composta dal Viceprefetto Aggiunto dott. Michelangelo Montanaro, dal Dirigente di Seconda Fascia, dott. Maurizio Alicandro, dal Maggiore dei Carabinieri Giovanna Bosso, si avvarrà per le attività di accertamento di un Nucleo di supporto composto da personale delle Forze di Polizia.
La predetta Commissione, che si è insediata in data odierna presso il citato Comune, dovrà concludere l’accesso ispettivo entro tre mesi, prorogabili, una sola volta, per ulteriori tre mesi.