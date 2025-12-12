VENERDì, 12 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,739 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,739 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Modugno, si insedia la commissione di accesso agli atti per valutare eventuali forme di infiltrazioni mafiose

La decisione del prefetto

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Dicembre 2025 - 11:39
prefettura
  • 3 sec

Il Prefetto di Bari, Francesco Russo, ha provveduto in data odierna con proprio decreto, previa delega del Ministro dell’Interno, a nominare ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) una Commissione di indagine, incaricata di verificare la sussistenza di eventuali forme di infiltrazione o condizionamento mafioso nel Comune di Modugno.

La Commissione, composta dal Viceprefetto Aggiunto dott. Michelangelo Montanaro, dal Dirigente di Seconda Fascia, dott. Maurizio Alicandro, dal Maggiore dei Carabinieri Giovanna Bosso, si avvarrà per le attività di accertamento di un Nucleo di supporto composto da personale delle Forze di Polizia.

La predetta Commissione, che si è insediata in data odierna presso il citato Comune, dovrà concludere l’accesso ispettivo entro tre mesi, prorogabili, una sola volta, per ulteriori tre mesi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Carabinieri, al via le selezioni per...

Entrare nell’Arma dei Carabinieri significa scegliere un percorso impegnativo ma ricco...
- 12 Dicembre 2025
Salute e Medicina

Al Policlinico di Bari due studi...

L’unità operativa di Chirurgia Generale Universitaria “F. Paccione” del Policlinico di...
- 12 Dicembre 2025
Nazionale

Capodanno al caldo: boom di prenotazioni...

Con la fine del 2025 alle porte, gli italiani confermano una...
- 12 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, degrado e disagi protagonisti del...

I consiglieri Chiara Riccardi e Giuseppe Catalano rivolgono un appello formale...
- 12 Dicembre 2025