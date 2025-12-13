Bari, controlli serrati in centro per Natale: cinque multe

Cinque sanzioni amministrative sono state elevate nel corso dei controlli straordinari effettuati nella serata di venerdì 12 dicembre dai Carabinieri nel centro cittadino. Le verifiche hanno interessato persone e veicoli e rientrano nel piano di intensificazione dei servizi di sicurezza predisposto in vista delle festività natalizie.

I controlli sono stati eseguiti dai militari del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Bari Centro, che hanno presidiato in particolare piazza del Ferrarese e l’area del Molo San Nicola. Complessivamente sono stati identificati circa 40 soggetti e controllati 10 veicoli.

L’attività si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione, finalizzato a garantire maggiore presenza sul territorio e un rapporto di prossimità con i cittadini. I servizi straordinari proseguiranno nelle prossime settimane e per tutto il periodo delle festività natalizie.