Controlli nel Barese, identificate 382 persone

Rafforzati i controlli della Polizia di Stato sul territorio di Monopoli nel corso della settimana appena trascorsa. I servizi straordinari, disposti dal Questore di Bari, hanno interessato sia le aree urbane sia le contrade, con l’obiettivo di prevenire e contrastare reati predatori, furti e fenomeni di illegalità diffusa.

Nel dettaglio, gli agenti hanno identificato complessivamente 382 persone, di cui 96 già note alle forze di polizia. Sono state inoltre eseguite otto perquisizioni, tra personali e domiciliari.

Nel corso di 13 posti di controllo, la Polizia di Stato ha sottoposto a verifica 258 veicoli, contestando quattro infrazioni al Codice della Strada. Un mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e una patente di guida è stata ritirata.

Parallelamente sono stati effettuati anche controlli di natura amministrativa presso un esercizio commerciale. Le attività rientrano nel piano di intensificazione dei servizi di sicurezza sul territorio e proseguiranno anche nelle prossime settimane.