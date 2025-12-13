Bari, dalla musica al mini luna park: a Palese la sagra delle pettole e dei dolci natalizi

Palese entra nel vivo delle festività con le sagre dedicate al Natale. A partire da oggi e fino a domani nel borgo si terrà la sagra delle pettole e dei dolci natalizi. Tante le iniziative dedicate a grandi e piccini. Si parte oggi, dalle ore 18, con l’apertura degli stand. Si prosegue alle ore 20 con l’esibizione in lingua inglese del coro dei bambini e ragazzi della scuola Learn&Speak di Macchie. A seguire ci sarà intrattenimento musicale a cura di Robert. La domenica invece gli stand saranno aperti già a partire dalle 9.30 in piazza Magrini, viale Gino Priolo e corso Vittorio Emanuele. Nel corso della mattinata si terrà anche l’apertura della Casa di Babbo Natale con la sfilata dei personaggi della Disney a cura dei danzattori di “Etoile Academiè”. Nel corso delle due giornate sarà presente anche un mini luna park a cura della ditta Perris Entertainment.