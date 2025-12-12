Bari, Mandrake incontra i piccoli pazienti del Giovanni XXIII: visita speciale al pediatrico

Sabato 13 dicembre, alle 11.30, Giuseppe Ninno, in arte “Mandrake”, farà visita ai piccoli degenti dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. L’iniziativa nasce dall’invito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e si inserisce nel calendario di appuntamenti pensati per regalare momenti di leggerezza ai bambini ricoverati durante il periodo natalizio.

Artista brindisino tra i volti più seguiti del panorama social, Mandrake è noto per i suoi sketch comici e per l’universo narrativo della “famiglia Imbarazzi”, portata anche a teatro con uno spettacolo in cui interpreta, da solo, tutti i personaggi. Dal piccolo Giuseppe alla mamma Maria, dal papà agli amici Tony e Sharon fino alle mamme del “Gruppo mamme”, Ninno costruisce situazioni ironiche e quotidiane che gli hanno permesso di conquistare un pubblico trasversale.

I numeri confermano il successo dell’artista: centinaia di migliaia di follower su Facebook e Instagram, milioni su TikTok, quasi un milione di iscritti su YouTube e oltre due miliardi di visualizzazioni complessive sulle diverse piattaforme. Un seguito che negli ultimi anni lo ha portato anche dal web ai palcoscenici italiani e internazionali.

La tappa al pediatrico di Bari arriva durante una pausa del tour teatrale “Imbarazziamoci”, prodotto dalla società Euphorica, con cui Mandrake è attualmente in tournée in Italia e all’estero. Per una mattina, però, il palcoscenico sarà quello delle corsie ospedaliere: un incontro pensato per strappare sorrisi, regalare un momento di normalità e rendere più lieve la degenza dei piccoli pazienti.