Bari, musica dal vivo per ‘rianimare’ via Argiro: è la volta degli Swing 31

Nuovo appuntamento con Note di Cantiere, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari, in collaborazione con Puglia Culture, mirata a trasformare il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto. Si tratta del quarto concerto gratuito della rassegna, che domani, venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 18.30, vedrà l’esibizione della formazione Swing 31, la jazz band composta da Davide Solfrizzi (voce e sassofono), Armin Chienti (chitarra), Angelo Loisi (contrabbasso) e Gabriel Loiacono (batteria) e unita dalla passione per lo swing. Lo spettacolo proporrà gli arrangiamenti dei più significativi brani italiani e americani di questo particolare genere musicale, dagli anni ‘30 ai ‘50, eseguiti con strumenti e abiti dell’epoca.

Note di Cantiere, partito lo scorso 2 dicembre, nasce per ripensare la relazione tra il centro cittadino, la comunità e il commercio locale in occasione del periodo delle festività natalizie, offendo un’opportunità di partecipazione e collaborazione tra l’amministrazione comunale, i cittadini e le attività commerciali, anche al fine di sostenere queste ultime e valorizzare via Argiro in questo periodo di trasformazione.

Complessivamente sono 11 i concerti gratuiti, frutto della scelta artistica dei coordinatori del progetto, i musicisti Francesca Leone e Roberto Ottaviano, che hanno selezionato talenti del jazz pugliese per trasformare i lavori di riqualificazione della strada del commercio barese in un’occasione di rigenerazione culturale.

I prossimi appuntamenti in programma vedranno salire sul palco allestito per l’occasione Francesca Leone e Paolo Magno 4tet (martedì 23 dicembre), Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio (venerdì 2 gennaio), Roberto Ottaviano Pinturas (venerdì 9 gennaio), Paola Arnesano & Vince Abbracciante (venerdì 16 gennaio), Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte (venerdì 23 gennaio), Alberto di Leone Quartet (venerdì 30 gennaio) e Giuseppe Venezia Quartet (venerdì 6 febbraio).

Tutte le esibizioni si terranno dalle ore 18.30 alle 20.30, fatta eccezione per il concerto di martedì 23 dicembre, previsto alle ore 12.30.