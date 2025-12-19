Esodo di Natale, attesi oltre 35 milioni di veicoli su strada. Anas rafforza i controlli

In vista dell’aumento dei flussi veicolari legato alle festività natalizie, Anas, società del Gruppo FS, ha attivato un piano straordinario per garantire sicurezza e fluidità della circolazione sulla rete stradale e autostradale di competenza. Complessivamente sono state mobilitate 2.800 risorse, di cui 2.200 unità di personale operativo su strada, 360 tecnici e 230 addetti alle Sale Operative Territoriali e alla Sala Situazioni Nazionale, impegnati nel monitoraggio del traffico in tempo reale 24 ore su 24.

L’obiettivo è accompagnare in sicurezza gli spostamenti delle prossime settimane, sia di breve e medio raggio sia sulle lunghe percorrenze. Come_toggle spiega l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, l’impegno messo in campo per le festività natalizie ricalca quello già adottato per l’esodo estivo, con un presidio continuo della rete e l’attivazione del Piano Neve per intervenire tempestivamente in caso di maltempo o precipitazioni intense. L’azione si svolge in coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le Forze dell’Ordine, con particolare attenzione alla prevenzione e alla rapidità dei soccorsi.

Secondo le stime di Anas, rispetto ai volumi delle ultime settimane è previsto un incremento del traffico su scala nazionale dell’8% nella giornata di oggi, venerdì 19 dicembre, dell’11% sabato 20, del 5% domenica 21 e del 6% lunedì 22. In termini assoluti, si tratta di circa 3,5 milioni di veicoli in più, su un totale di oltre 35 milioni di autovetture che transiteranno sulla rete gestita da Anas.

I dati rilevati dal sistema di monitoraggio Panama indicano oltre 10,5 milioni di transiti previsti oggi, circa 8,5 milioni sabato, 8 milioni domenica e oltre 9 milioni lunedì. Gli incrementi più significativi sono attesi nel Sud e nelle Isole, con punte rispettivamente del +19% e del +13%.

Tra le arterie più trafficate, oggi il Grande Raccordo Anulare di Roma dovrebbe superare il milione di transiti. Sulla SS16 “Adriatica” e sull’Autostrada A2 “del Mediterraneo” sono attesi tra i 600mila e i 700mila veicoli. Sabato 20 e lunedì 22 dicembre gli aumenti maggiori interesseranno ancora il Sud, con incrementi compresi tra il 12% e il 25% lungo l’A2, la statale 18 “Tirrena Inferiore” e la statale 106 “Jonica”. Al Nord si prevede traffico sostenuto verso le località montane, con aumenti superiori al 20% sulla SS38 “dello Stelvio”, mentre sulla SS16 “Adriatica” è stimato un +15%.

Come di consueto, una riduzione significativa dei flussi è attesa tra Natale e Santo Stefano (-40%), a Capodanno (-35%) e all’Epifania (-30%). Il controesodo sarà invece distribuito su più giorni, con una maggiore concentrazione nei fine settimana successivi al 26 dicembre e al 1° gennaio.

È prevista la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 22. Anas invita inoltre i viaggiatori a consultare il sito stradeanas.it per informazioni aggiornate sui cantieri inamovibili e a seguire le indicazioni in tempo reale attraverso l’app “VAI” e il servizio “Pronto Anas” al numero verde 800.841.148. Resta centrale, infine, il richiamo alla sicurezza stradale: “Quando guidi, guida e basta”, ricorda Anas, invitando a evitare distrazioni, alcol e droghe per tutelare sé stessi e gli altri utenti della strada.