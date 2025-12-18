Sicurezza e viabilità, Anas avvia il Piano Neve 2025-2026

Anas, società del Gruppo FS Italiane, si prepara ad avviare anche per la stagione invernale 2025-2026 il Piano Neve, in coordinamento con le Forze dell’Ordine, per fronteggiare le emergenze meteo e garantire la sicurezza e la transitabilità dell’intera rete stradale e autostradale di competenza.

Il piano prevede una serie di azioni di prevenzione e intervento per la gestione delle criticità legate a neve, ghiaccio e condizioni meteorologiche avverse. Lungo la rete Anas sono stati individuati circa 8.000 chilometri ad alta rischiosità neve, 7.600 chilometri a media rischiosità e 11.900 chilometri a bassa rischiosità.

Tra le principali misure è confermato l’obbligo per i veicoli a motore di circolare con pneumatici invernali o catene a bordo nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile 2026, come previsto dalle ordinanze emesse in base al Codice della Strada. In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, potranno essere disposte anche limitazioni temporanee al traffico. Per garantire la sicurezza degli autisti dei mezzi pesanti, Anas ha inoltre individuato 496 aree di stazionamento nelle zone a rischio neve.

In Valle d’Aosta l’obbligo di catene o pneumatici invernali è già in vigore dal 15 ottobre 2025. Durante il periodo di validità delle ordinanze, ciclomotori e motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sul piano stradale e di precipitazioni nevose in corso. Tutte le prescrizioni sono segnalate con apposita segnaletica verticale.

“Per i prossimi mesi il nostro presidio H24 ci consente interventi immediati in caso di maltempo e nevicate, a tutela dell’accessibilità e della sicurezza degli automobilisti”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme. “Sono già pianificati gli interventi di spargimento sale per prevenire la formazione di ghiaccio e le operazioni di sgombero neve, grazie all’impiego di oltre 2.800 operatori, 2.200 mezzi spargisale e spazzaneve e più di 80 turbine per la fresatura della neve”.

Anas richiama infine l’attenzione degli utenti della strada sull’importanza di mettersi in viaggio in modo consapevole, verificando l’efficienza del veicolo e degli pneumatici, consultando le previsioni meteo e aggiornandosi sulle condizioni del traffico, anche attraverso i pannelli a messaggio variabile.

Le informazioni su viabilità, meteo, eventuali chiusure e percorsi alternativi saranno diffuse tramite i canali istituzionali e social di Anas, oltre che attraverso l’app gratuita “VAI”, disponibile per smartphone e tablet. Il servizio clienti “Pronto Anas” è attivo al numero verde 800.841.148. Anas ribadisce infine il messaggio di sicurezza stradale: “Quando guidi, guida e basta”.