Bari, l’odissea per trovare un parcheggio a Carbonara

A Carbonara, storico quartiere di Bari, la ricerca di un parcheggio può trasformarsi in una vera o propria sfida quotidiana. Lo confermano residenti, cittadini di passaggio e chiunque debba recarsi a strutture pubbliche o frequentare il mercato settimanale. La situazione si complica soprattutto il martedì, giorno in cui il grande parcheggio alle spalle del mercato coperto viene occupato da camper e bancarelle degli ambulanti. Il risultato è un caos che coinvolge chi deve raggiungere il mercato, ma anche persone che si recano all’ospedale, costrette a cercare disperatamente uno spazio libero in un piccolo parcheggio ormai insufficiente.

La presidente del Municipio 4, Maria Chiara Addabbo, spiega che le difficoltà del quartiere sono in gran parte legate alla sua conformazione storica. «Carbonara è uno dei quartieri più antichi di Bari – racconta Addabbo – e nel corso degli anni la sua struttura urbana è cambiata notevolmente. La piazza principale, Piazza Umberto I, conosciuta anche come Mezza Allegra, ha visto modifiche continue dovute a cantieri, nuove norme di sicurezza e costruzioni, che hanno ridotto le strade a piccole vie simili a quelle di un borgo antico. Questo rende difficile gestire il traffico e la sosta, soprattutto nelle giornate di maggiore afflusso».

Le vie centrali del quartiere, molte delle quali ancora realizzate con i caratteristici basoli, non consentono soste o fermate adeguate, complicando ulteriormente la mobilità. Per questo il Municipio ha concentrato gli sforzi nella creazione e gestione di nuovi parcheggi. «Abbiamo già realizzato e migliorato aree come il parcheggio del mercato coperto di San Filippo Neri e quello in via Vaccarella – prosegue Addabbo – che funge anche da supporto per l’ospedale di Venere».

Ma il lavoro non si ferma qui. Il Municipio ha deliberato la costruzione di altri due parcheggi, uno dei quali in via Ugo Foscolo, una delle strade principali ma più strette di Carbonara. Grazie ai recenti interventi sul sistema fognario in Piazza Umberto I, anche i problemi di allagamento dovuti alle piogge intense stanno per essere risolti. Inoltre, si sta ipotizzando la realizzazione di nuovi parcheggi nelle vicinanze della stazione ferroviaria, in collaborazione con Ferrovie Italiane.

L’obiettivo è chiaro: migliorare la mobilità e garantire accesso più semplice ai servizi del quartiere. «In futuro – conclude Addabbo – stiamo valutando anche la possibilità di rivedere i percorsi dell’Amtab, inserendo navette e mezzi notturni che colleghino le zone centrali ai parcheggi periferici. In questo modo, i cittadini potranno lasciare l’auto in sicurezza e raggiungere rapidamente il centro o le strutture pubbliche».

La questione dei parcheggi a Carbonara non riguarda solo la comodità dei residenti, ma anche la sicurezza e la qualità della vita nel quartiere, dove storia e modernità si intrecciano ogni giorno, rendendo necessarie soluzioni progettuali intelligenti e lungimiranti.