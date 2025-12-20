Restyling in vista per Zara di Casamassima. Diventerà più grande e con un’area dedicata alle scarpe

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, ma le voci corrono veloci. Per il negozio Zara del parco commerciale Auchan di Casamassima sono previsti dei cambiamenti, un restyling insomma che porterà con sé una veste completamente rinnovata.

Sarà modificata la disposizione degli spazi che tra l’altro saranno ampliati e nel progetto è prevista anche una area completamente dedicata alla vendita delle scarpe. Ricorderà un negozio di lusso per valorizzare le collezioni. Si attendo conferme dal gruppo spagnolo, ma le voci sono piuttosto insistenti. Zara, nel corso degli anni, ha consolidato la sua reputazione diventando sempre più popolare tra i giovani – e non solo – grazie a capi di tendenza che coniugano stile e qualità, anche se con prezzi in leggero aumento.

Fondata in Spagna negli anni Settanta, Zara è il brand più noto del colosso Inditex, leader mondiale del fast fashion con oltre 5.700 punti vendita in più di 200 mercati. Accanto a Zara, il gruppo controlla anche marchi di successo come Stradivarius, Bershka, Pull&Bear e altri.