Bari, grande successo per il mercato domenicale di via Salvemini. Bene anche prolungamento serale

In occasione delle festività natalizie dell’anno 2023 fece clamore la richiesta a firma del Presidente CasAmbulanti, Savino Montaruli, di prolungare l’orario di vendita del mercato del giovedì in via Salvemini a Bari. Una richiesta che venne sostenuta anche con il parere favorevole della altre sigle di rappresentanza e fu un vero successo. Una sperimentazione che si contrapponeva alla decisione del comune di Bari e dell’allora Assessora al Commercio Carla Palone che, invece, per il periodo estivo avevano spostato l’orario dei mercati alla sera negando il diritto al lavoro nelle ore mattutine.

Dopo il grande successo del mercato festivo di domenica 21 dicembre 2025 in via Salvemini, che ha anticipato il mercato ricadente nella giornata del Santo Natale, è stato lo stesso Savino Montaruli a dichiarare: ”un grande evento che ha dimostrato quanto i mercati siano ancora fonte di socializzazione, di convenienza e di buona spesa, quando ben organizzati. Gli sforzi compiuti in questi anni per creare occasioni di lavoro aggiuntive e non penalizzanti, ci stanno dando ragione e soddisfazione. Chi domenica 21 dicembre a Bari ha voluto lavorare solamente la mattina lo ha fatto; chi, invece, ha voluto restare fino a sera ha goduto di ulteriore periodo lavorativo, con grande soddisfazione anche economica. In queste ore sto ancora ricevendo attestati di ringraziamento ed approvazione da parte degli Operatori che hanno portato a casa un risultato eccellente. Ringrazio l’assessore al commercio Pietro Petruzzelli, anche per la sua azione divulgativa dell’evento così come ringrazio lo Staff del Suap e della Polizia Locale per il supporto e la condivisione” – conclude Montaruli di CasAmbulanti