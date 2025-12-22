LUNEDì, 22 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,983 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,983 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, turni massacranti e atteggiamenti vessatori nei confronti del personale: scioperano i lavoratori di Primark

Si cronometrano tempi delle pause fisiologiche e per fermarsi a bere dell’acqua

Pubblicato da: redazione | Lun, 22 Dicembre 2025 - 11:06
centro commerciale primark
  • 2 min

Domattina i dipendenti Primark sciopereranno all’ingresso del negozio del centro commerciale Spazio Conad di Casamassima. “Primark  – spiega Marco Dell’Anna Segretario Generale Uiltucs Puglia – conferma un atteggiamento intollerabile di multinazionale che agisce in sfregio alle basilari regole del confronto sindacale e violando persino le norme del contratto nazionale. E’ deplorevole la condizione delle lavoratrici e lavoratori part time involontari, condannati ad orari di 18 o 20 ore settimanali mentre l’azienda contestualmente utilizza lavoratori interinali sino a 40 ore settimanali. Con l’ulteriore beffa di una flessibilità indiscriminata che ne pregiudica anche la condizione minima di benessere. Ma l’azienda continua ad essere sorda al confronto sugli organici e le tipologie contrattuali utilizzate. E’ preoccupante anche la scarsa attenzione dell’azienda alle tematiche di salute e sicurezza, con il personale sprovvisto dei necessari dpi e senza supporti ergonomici in cassa.

Stiamo contrastando  – chiarisce ancora DEll’Anna – persino atteggiamenti vessatori nei confronti del personale, addirittura cronometrato nei tempi delle pause fisiologiche e per fermarsi a bere dell’acqua. Siamo di fronte ad una deriva inaccettabile per il nostro territorio, Primark dovrebbe perseguire l’obiettivo di creare buona occupazione, ad oggi registriamo solo massimizzazione del profitto sulla pelle delle persone. Abbiamo già coinvolto ispettorato e spesal per le violazioni in atto, ma proseguiremo con le nostre azioni di lotta, la dignità delle persone e del territorio non può essere alla mercé della multinazionale di turno. Coinvolgeremo anche le istituzioni, e’ un interesse generale controllare che queste aziende si insedino sul territorio creando buona occupazione piuttosto che ulteriore precarietà.”

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, la nuova via Argiro prende...

Sono iniziate questa mattina le operazioni di rimozione delle recinzioni di...
- 22 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, nuova vita per il chiosco...

Dopo anni di abbandono, il chiosco all’interno della pineta San Francesco...
- 22 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, nuova sala d’attesa nell’ufficio immigrazione...

Questa mattina alle ore 10.00, a Bari in via Oriani, di...
- 22 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, intervento sul murale dedicato a...

Come accade ormai da qualche anno, RetakeBari sceglie di festeggiare l’arrivo...
- 22 Dicembre 2025