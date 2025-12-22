Bari, la nuova via Argiro prende forma: ecco la strada libera dalle recinzioni

Sono iniziate questa mattina le operazioni di rimozione delle recinzioni di cantiere sul primo isolato di via Argiro, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni. L’area è stata quasi completamente liberata al termine dei lavori di posa del nuovo basolato nella parte centrale della strada. A seguire le operazioni è stato il sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha effettuato un sopralluogo sul posto. Il completamento della rimozione delle transenne anche negli ultimi metri alle estremità dell’isolato è previsto per la giornata di domani.

L’intervento di riqualificazione ha previsto il recupero integrale delle basole storiche originarie in pietra lavica del Vesuvio, risalenti ai primi anni dell’Ottocento. Le lastre, dopo un accurato trattamento di pulitura, revisione dei giunti e regolarizzazione del sottofondo, sono state ricollocate secondo lo schema a spina di pesce, con orientamento verso il centro storico, così da favorire il corretto deflusso delle acque piovane. La stessa modalità di recupero sarà adottata anche per il secondo isolato della strada.

Tutte le fasi di lavorazione sono state svolte sotto la sorveglianza archeologica continuativa della Soprintendenza, sia durante gli scavi sia nell’utilizzo dei mezzi meccanici, impiegati con benna liscia fino al raggiungimento del banco roccioso o dello sterile archeologico.

A partire dal mese di gennaio prenderanno il via i lavori per la rimozione dei vecchi marciapiedi e la posa della nuova pavimentazione laterale, realizzata con basole calcaree pugliesi. La nuova configurazione eliminerà il dislivello tra carreggiata e marciapiedi, creando un unico piano calpestabile continuo. A separare la sede centrale dai camminamenti laterali saranno le nuove alberature, con la messa a dimora di esemplari di Lagerstroemia rosa e bianca e di Prunus cerasifera Pissardii, caratterizzati da fioriture bianche e rosse. Complessivamente, lungo tutti gli isolati di via Argiro è prevista la piantumazione di circa cento alberi, distribuiti su due filari.

Nel corso del sopralluogo, il sindaco Leccese ha sottolineato come questo intervento rappresenti il primo passo di un più ampio percorso di riqualificazione urbana: un progetto che punta a valorizzare via Argiro dal punto di vista architettonico, ambientale e commerciale. Nonostante le difficoltà legate al recupero delle basole storiche e alle condizioni meteorologiche avverse registrate nei mesi scorsi, l’amministrazione comunale conferma che i lavori procederanno secondo il cronoprogramma previsto.