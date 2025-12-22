Bari, più spazio per lo sport al San Paolo: via libera a nuovo playground

La giunta comunale di Bari ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un grande playground nel quartiere San Paolo, nel territorio del Municipio III. L’intervento sorgerà su un’area comunale attualmente inutilizzata compresa tra via Cozzoli, via Pugliese e via Barisano da Trani, con accesso principale da via Cozzoli, ed è finanziato con 800mila euro nell’ambito del bando nazionale “Sport Illumina”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani e ideato da Sport e Salute S.p.A.

Il nuovo spazio pubblico è pensato come un luogo polifunzionale dedicato allo sport, alla socialità e alla cultura, concepito come una vera e propria agorà contemporanea. Al centro del progetto c’è una piastra multifunzionale capace di trasformarsi, a seconda delle esigenze, in campo sportivo, arena per eventi culturali e musicali, spazio di gioco e piazza di incontro per il quartiere. La progettazione si basa su una griglia geometrica modulare che garantisce flessibilità d’uso e riconoscibilità architettonica, con il colore come elemento identitario per distinguere le diverse attività.

Il playground potrà ospitare discipline urbane in forte crescita come parkour, skate e calisthenics, offrendo un’offerta sportiva continuativa e accessibile. La piastra, di circa 1.276 metri quadrati, sarà realizzata con resine di alta qualità su un nuovo manto bituminoso, con le diverse attività evidenziate da cromie specifiche: viola per il parkour, blu per lo skate e arancione per il calisthenics. È previsto anche uno spazio aggregativo centrale, una sorta di piazzetta riconoscibile da un cerchio giallo, pensata per favorire l’incontro e la socialità.

Nella zona nord-ovest dell’area sarà realizzato il percorso per il parkour, con strutture prefabbricate in calcestruzzo a vista e collegamenti in acciaio, dotate di tappetini antitrauma per garantire la sicurezza. La parte sud ospiterà lo skate park, con blocchi prefabbricati e ringhiere in acciaio zincato che riproducono le principali rampe e ostacoli utilizzati dagli skater. Nella porzione nord, infine, troveranno spazio attrezzature di design per il calisthenics, con postazioni fitness in grado di accogliere fino a 14 persone contemporaneamente. L’area sarà completata da sedute in calcestruzzo e da setti verticali alti due metri, destinati a ospitare murales che fungeranno da elemento artistico e identitario del nuovo spazio.

Grande attenzione è riservata anche al verde e alla sostenibilità ambientale. Le aree di transizione tra la piastra e il contesto urbano saranno integrate con manto erboso e arbusti di specie autoctone, seguendo lo stesso disegno geometrico del playground. La scelta delle essenze è stata affidata al settore comunale Parchi e Giardini e sarà ulteriormente rafforzata dalla partecipazione a un bando regionale per la rinaturalizzazione delle aree urbane, con l’obiettivo di garantire ombreggiamento, comfort climatico e qualità ambientale.

L’intervento punta a riqualificare uno spazio pubblico rimasto per anni inutilizzato, restituendolo alla comunità come luogo di benessere, inclusione e aggregazione, in un quartiere tra i più popolosi e giovani della città. La conformazione pianeggiante dell’area garantirà inoltre la piena accessibilità, nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche, rendendo il playground fruibile da cittadini di tutte le età.