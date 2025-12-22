LUNEDì, 22 DICEMBRE 2025
Bari, nuova sala d’attesa nell’ufficio immigrazione della Questura. “Per accogliere i cittadini stranieri”

Oggi l'inaugurazione

Pubblicato da: redazione | Lun, 22 Dicembre 2025 - 11:05
questura
  • 15 sec

Questa mattina alle ore 10.00, a Bari in via Oriani, di fronte all’ingresso dell’Ufficio Immigrazione, il Questore di Bari ha inaugurato la nuova sala d’attesa destinata agli utenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari.

Alla cerimonia hanno preso parte il Prefetto di Bari e il Sindaco della città, a testimonianza della sinergia istituzionale e dell’attenzione condivisa verso i temi dell’accoglienza e dell’inclusione.

La nuova sala d’attesa rappresenta un intervento concreto volto a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini stranieri, garantendo spazi più adeguati e funzionali; un ambiente pensato per accogliere, informare e accompagnare l’utenza.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato nel promuovere una sicurezza che sia anche ascolto, rispetto e attenzione alle esigenze di tutti, nella consapevolezza che l’inclusione e l’accoglienza costituiscono presupposti fondamentali per una convivenza civile e una comunità più coesa.

Download PDF
