LUNEDì, 22 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,983 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,983 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, intervento sul murale dedicato a Pier Paolo Pasolini. “Restituiremo colore e brillantezza”

RetakeBari festeggia il nuovo anno prendendosi cura dell’arte e della memoria

Pubblicato da: redazione | Lun, 22 Dicembre 2025 - 09:58
retake pierpaolo pasolini
  • 50 sec

Come accade ormai da qualche anno, RetakeBari sceglie di festeggiare l’arrivo del nuovo anno a modo suo: stando insieme, facendo gli auguri alla comunità e prendendosi cura di uno dei murales realizzati nel tempo sul territorio.

Anche quest’anno (il 27, 28 e 29 dicembre) “rinnoviamo questa tradizione con un gesto concreto di attenzione verso l’arte urbana e la memoria collettiva. L’intervento riguarderà il murale dedicato a Pier Paolo Pasolini, una scelta ancora più significativa nell’anno in cui ricorrono i 50 anni dalla sua morte, avvenuta il 2 novembre 1975.
Siamo arrivati con qualche settimana di ritardo, è vero: coordinare volontarie e volontari, incastrare le disponibilità di tutti non è mai semplice. Ma, come spesso accade, la volontà condivisa ha avuto la meglio.

Grazie alla disponibilità dell’artista fedeliano Nacucchi, in arte FNK, e al prezioso supporto di Sickens, che ha donato le vernici, – spiega Retake – restituiremo colore e brillantezza a un murale che, nel tempo, ha risentito dell’azione dello smog e dell’inquinamento atmosferico”.

L’iniziativa sarà anche un’occasione per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri e celebrare un anno straordinario per RetakeBari.
Nel 2025, infatti, l’associazione ha realizzato:
• 107 eventi sul territorio
• 2.900 partecipanti registrati sull’app RetakeBari
• 2.590 kg di rifiuti rimossi dall’ambiente
• 42 murales complessivamente realizzati fino ad oggi
• 260 studenti e 34 docenti coinvolti nei progetti educativi, solo nella città di Bari

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, la nuova via Argiro prende...

Sono iniziate questa mattina le operazioni di rimozione delle recinzioni di...
- 22 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, nuova vita per il chiosco...

Dopo anni di abbandono, il chiosco all’interno della pineta San Francesco...
- 22 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, nuova sala d’attesa nell’ufficio immigrazione...

Questa mattina alle ore 10.00, a Bari in via Oriani, di...
- 22 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, intervento sul murale dedicato a...

Come accade ormai da qualche anno, RetakeBari sceglie di festeggiare l’arrivo...
- 22 Dicembre 2025