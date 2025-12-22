Bari, intervento sul murale dedicato a Pier Paolo Pasolini. “Restituiremo colore e brillantezza”

Come accade ormai da qualche anno, RetakeBari sceglie di festeggiare l’arrivo del nuovo anno a modo suo: stando insieme, facendo gli auguri alla comunità e prendendosi cura di uno dei murales realizzati nel tempo sul territorio.

Anche quest’anno (il 27, 28 e 29 dicembre) “rinnoviamo questa tradizione con un gesto concreto di attenzione verso l’arte urbana e la memoria collettiva. L’intervento riguarderà il murale dedicato a Pier Paolo Pasolini, una scelta ancora più significativa nell’anno in cui ricorrono i 50 anni dalla sua morte, avvenuta il 2 novembre 1975.

Siamo arrivati con qualche settimana di ritardo, è vero: coordinare volontarie e volontari, incastrare le disponibilità di tutti non è mai semplice. Ma, come spesso accade, la volontà condivisa ha avuto la meglio.

Grazie alla disponibilità dell’artista fedeliano Nacucchi, in arte FNK, e al prezioso supporto di Sickens, che ha donato le vernici, – spiega Retake – restituiremo colore e brillantezza a un murale che, nel tempo, ha risentito dell’azione dello smog e dell’inquinamento atmosferico”.

L’iniziativa sarà anche un’occasione per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri e celebrare un anno straordinario per RetakeBari.

Nel 2025, infatti, l’associazione ha realizzato:

• 107 eventi sul territorio

• 2.900 partecipanti registrati sull’app RetakeBari

• 2.590 kg di rifiuti rimossi dall’ambiente

• 42 murales complessivamente realizzati fino ad oggi

• 260 studenti e 34 docenti coinvolti nei progetti educativi, solo nella città di Bari