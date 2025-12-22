Natale e rifiuti a Bari, Comune e Amiu rafforzano i servizi nelle zone centrali

La giunta comunale di Bari ha autorizzato la proroga fino all’11 gennaio 2026 dei servizi potenziati di igiene urbana e della raccolta porta a porta per le utenze non domestiche nelle aree a maggiore afflusso cittadino. Il provvedimento, proposto dall’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino in accordo con Amiu Puglia, è finanziato attraverso le risorse dell’imposta di soggiorno ed è stato adottato per far fronte all’aumento dei flussi turistici e della produzione di rifiuti nel periodo natalizio.

Il rafforzamento dei servizi riguarda in particolare i quartieri San Nicola, Murat e Madonnella, corso Vittorio Emanuele, l’area dell’Umbertino, via Volta, la zona cosiddetta “Punto X” e l’intera fascia costiera. Fino a domenica 11 gennaio restano attivi servizi aggiuntivi di spazzamento e raccolta, con interventi quotidiani di svuotamento dei cestini, pulizia delle postazioni, rimozione dei rifiuti abbandonati e un incremento della raccolta degli imballaggi in cartone, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Con specifiche ordinanze è stata inoltre disposta la proroga del calendario di raccolta porta a porta per le utenze non domestiche food già attivo nelle zone centrali e nei quartieri costieri, comprese le aree Start Up 1 e Start Up 4. Contestualmente è stato rafforzato anche il servizio di raccolta congiunta di carta e cartone.

I dati forniti dal Comune evidenziano risultati rilevanti. Dall’avvio del porta a porta per le utenze non domestiche food fino al 21 dicembre 2025, nelle aree di corso Vittorio Emanuele, Umbertino e Madonnella sono stati raccolti oltre 382 tonnellate di rifiuto organico, più di 232 tonnellate di vetro, quasi 88 tonnellate di plastica, circa 19,6 tonnellate di carta e 67 tonnellate di rifiuto non riciclabile. La percentuale di raccolta differenziata si attesta stabilmente intorno al 92%.

Durante le festività restano attivi anche i centri di raccolta con orari rimodulati: il CCR di via Martin Luther King sarà aperto il 24, 26 e 31 dicembre e il 6 gennaio dalle 7.30 alle 13, mentre resterà chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio. Il centro di via Fuzio, nella zona industriale, sarà aperto nei giorni festivi dalle 7 alle 12.30. I centri mobili resteranno invece chiusi per tutta la durata delle festività. Amiu Puglia ricorda infine che è sempre operativo il servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti, su prenotazione telefonica o online, esclusi i giorni festivi.