Babbo Natale arrival San Paolo. Grande festa a partire da questo pomeriggio nel giardino della chiesa Santa Rita dove si terrà un momento dedicato alle famiglie e ai bimbi. Il ricavato della festa andrà in beneficienza ai ragazzi speciali. Gli eventi proseguiranno anche nei prossimi giorni con tantissime iniziative fino a gennaio.
Bari, Babbo Natale arriva al San Paolo: prevista grande festa
Appuntamento a questo pomeriggio
