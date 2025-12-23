MARTEDì, 23 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,005 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,005 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, Babbo Natale arriva al San Paolo: prevista grande festa

Appuntamento a questo pomeriggio

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Dicembre 2025 - 10:22
albero santa rita
  • 26 sec

Babbo Natale arrival San Paolo. Grande festa a partire da questo pomeriggio nel giardino della chiesa Santa Rita dove si terrà un momento dedicato alle famiglie e ai bimbi. Il ricavato della festa andrà in beneficienza ai ragazzi speciali. Gli eventi proseguiranno anche nei prossimi giorni con tantissime iniziative fino a gennaio.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi

Bari, Babbo Natale arriva al San...

Babbo Natale arrival San Paolo. Grande festa a partire da questo...
- 23 Dicembre 2025
Cronaca

Oltre 120mila prodotti falsi e potenzialmente...

Controlli serrati contro la contraffazione e la vendita di prodotti potenzialmente...
- 23 Dicembre 2025
Cronaca

Sequestrati 400 ricci di mare in...

Nei giorni scorsi durante un servizio di sorveglianza lungo il litorale...
- 23 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, i sindacati Amtab: “Al lavoro...

A seguito del sit in  tenutosi il giorno 15 dicembre sotto...
- 23 Dicembre 2025