Bari, imparare divertendosi: al Planetario arriva la “Tombola astronomica”

Imparare divertendosi, è questo il fulcro dell’evento previsto per sabato 27 dicembre al Planetario di Bari che per l’occasione dele festività ha organizzato la “Tombola astronomica”. L’appuntamento è previsto a partire dalle 19, fino alle ore 20. “Faremo una grande tombolata scientifica per giocare insieme e conoscere pianeti, nebulose e galassie… premi scientifici divertenti ed istruttivi in palio”, raccontano dal Planetario. L’evento prevede un ticket di 8 euro per la partecipazione di adulti e bambini che è possibile pagare direttamente al botteghino. L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento. Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a bariplanetario@gmail.com, solo per informazioni 3934356956.