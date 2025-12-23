Bari, sequestrata mezza tonnellata di fuochi d’artificio

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sul territorio volti al contrasto ai traffici illeciti, in due distinte operazioni hanno proceduto al sequestro di numerosi artifizi pirotecnici detenuti illegalmente, nonché di sigarette di contrabbando.

I servizi scaturiscono da attività investigative eseguite dal Nucleo Operativo Metropolitano di Bari sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito del quotidiano controllo economico del territorio e della recente intensificazione del presidio di sicurezza predisposto in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

In particolare, i militari, nell’ambito di una prima operazione, hanno individuato, all’interno di un autoparco cittadino nel quartiere Japigia, un box al cui interno erano occultati fuochi d’artificio detenuti in assenza delle prescritte autorizzazioni e licenza di Pubblica Sicurezza e pronti per essere posti in vendita.

I fuochi rinvenuti, per un peso pari a circa mezza tonnellata, sono stati, quindi, sequestrati, e il responsabile è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica di Bari (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della relativa verifica processuale nel contraddittorio con la parte).

In una successiva e distinta operazione, eseguita presso il Mercato Coperto del quartiere Libertà, ex manifattura dei tabacchi, è stato individuato un soggetto, già noto per le medesime condotte, intento alla vendita di sigarette di contrabbando prive del contrassegno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le sigarette, del peso di diversi chili illecitamente detenute per la vendita ed esposte su un banchetto improvvisato all’interno dell’area mercatale, sono state, quindi, sottoposte a sequestro amministrativo ed il soggetto segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari per la successiva contestazione delle relative sanzioni.

Gli odierni interventi costituiscono un’ulteriore testimonianza del costante presidio di legalità esercitato dalla Guardia di Finanza di Bari nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio predisposti in occasione del periodo natalizio per garantire la sicurezza dei cittadini dal possibile utilizzo di prodotti potenzialmente dannosi per l’integrità fisica dei consumatori e comunque da ogni forma di illegalità nonché anche per contrastare le recenti recrudescenze del fenomeno del contrabbando di sigarette.