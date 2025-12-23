Scontro tra una volante della polizia e un furgone a Bari, tre feriti

Tre persone, tra cui due agenti della Polizia di Stato, sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente stradale avvenuto nella notte nel centro di Bari. Lo scontro si è verificato intorno alle 4 tra le vie De Giosa e Cardassi, nel quartiere Madonnella, e ha coinvolto una volante della polizia e un furgoncino che trasportava frutta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Secondo quanto emerso, al momento dell’impatto, molto violento, non era in corso alcun inseguimento. Oltre ai poliziotti, estratti dalle auto, è rimasto ferito anche il conducente del furgone, anch’egli in condizioni non gravi. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.