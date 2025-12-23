Puglia: teatro, musica e spettacoli per tutti tra Natale e Capodanno

Il calendario di fine anno di Puglia Culture si conferma ricco e diffuso sul territorio, con una proposta che attraversa teatro, musica, circo contemporaneo e spettacoli per famiglie, coinvolgendo piazze e teatri della regione.

ANDRIA/FACCIAMO PACE – Ad Andria, in piazza Catuma nello Chapiteau El Grito, prosegue la sezione invernale del Festival Internazionale di Castel dei Mondi dedicata alla comunità con il quarto atto di “Facciamo Pace”. Il 24 dicembre ore 14 appuntamento con Liminal del Circo El Grito, creazione poetica tra acrobazie e musica dal vivo che conduce il pubblico in un circo sospeso tra sogno e realtà. Il 26 e 27 dicembre, ore 20.30, arriva Seguime di Zenzero&Cannella, racconto ispirato al folklore argentino sul valore dell’incontro, mentre il 27 dicembre, ore 12, Letizia Fata presenta Il mio giardino, delicato teatro-danza per l’infanzia. Dal 28 al 31 dicembre torna il duo belga Okidok con HAHAHA (28-30 dicembre ore 20.30, il 31 dicembre ore 22). Il 31 dicembre ore 12 c’è il Concerto della Vigilia della ProgettÒrchestra e, alle 22, swing con la Olivoil Jazz Band. (il programma completo https://www.iltempodeipiccoli.it/wp-content/uploads/2025/12/FacciamoPace_programma_25-26.pdf)

Il 27 dicembre a Ginosa, in Piazza dell’Orologio (ore 18.00, accesso libero), va in scena Un Clown per Amico di e con Michele Diana: uno spettacolo di giocoleria, acrobatica ed equilibrismo che, attraverso il linguaggio della clownerie, coinvolge direttamente il pubblico in un viaggio poetico tra cadute, sospensioni e risate.

LECCE KIDS – Dal 27 dicembre al 6 gennaio LECCE ospita la dodicesima edizione di KIDS – Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni, ideato e diretto da Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro, dedicato al tema A tutta voce. In programma circa trenta spettacoli di quasi quaranta compagnie italiane e internazionali, oltre cento repliche tra teatro, danza, circo e narrazione, affiancate da un village con incontri, workshop e attività formative. Il festival si apre il 27 dicembre con la Kids Parade. Tornano anche In viaggio con le storie sui treni storici del Museo Ferroviario della Puglia e l’Operazione Robin Hood del biglietto sospeso. Programma in aggiornamento su https://www.kidsfestival.it/

Sempre il 27 dicembre, Putignano si anima con più appuntamenti della rassegna La Scena dei Ragazzi. Al Teatro Comunale “Giovanni Laterza” Cantastorie a pedali della Compagnia Teatro dei Leggeri (ore 18.00, 19.30 e 20.30) porta la narrazione in bicicletta tra musica, maschere e magia comica. In piazza, spazio al teatro di strada con Immaginaria di Teatro nelle Foglie (ore 19.30, ingresso libero), un viaggio sospeso tra acrobazia aerea, poesia e immaginazione, seguito dalla Parata Pachamama (ore 20.30), che trasforma lo spazio urbano in una festa collettiva.

La musica è protagonista a Castellaneta il 27 dicembre (ore 21.00, Cinema Teatro Valentino) con The Sound of Christmas: il Wanted Chorus diretto da Vincenzo Schettini propone un concerto natalizio che fonde gospel, pop, rock e soul in un’esperienza coinvolgente e partecipata.

La stessa sera, a Galatina, il Teatro Cavallino Bianco ospita Natale in casa Cupiello (ore 21.00), per la regia di Francesco Piccolo, proposta come cadeau per gli abbonati della stagione teatrale. A Mesagne, il Freedom Jazz Festival – X edizione winter – presenta Dream Scenario con Simona Severini e Jacopo Ferrazza (ore 21.00, Teatro Shalom), raffinato dialogo tra voce, chitarra e contrabbasso.

Il 28 dicembre: una giornata diffusa tra teatro ragazzi, danza e musica

La programmazione di domenica 28 dicembre si estende capillarmente su più città pugliesi, con un’attenzione particolare al pubblico dei più giovani, ma senza rinunciare a proposte di forte impatto poetico e musicale.

A Marina di Ginosa, nel Parco Comunale (ore 11.30), Favole e Burattini de Il Carro dei Comici apre la giornata con uno spettacolo gratuito pensato per le famiglie, all’interno della rassegna Ginosa – A Teatro – La Scena dei Ragazzi. Una vera e propria festa itinerante che porta in scena i grandi racconti natalizi attraverso fiabe, burattini e un continuo dialogo con il pubblico.

Nel pomeriggio ci si sposta a Gioia del Colle, al Teatro Comunale Rossini (ore 18.00), con Nel ripostiglio di Mastro Geppetto, spettacolo di Enrico Messina e Daria Paoletta. Una narrazione teatrale intensa e suggestiva che rilegge l’universo di Pinocchio da una prospettiva poetica e artigianale, dove oggetti, memoria e immaginazione si intrecciano. L’ingresso è gratuito con prenotazione.

La sera torna protagonista Putignano, in piazza, con La dolce follia di Teatro nelle Foglie (ore 20.30, ingresso libero), spettacolo di teatro fisico e acrobatico che gioca sul confine tra fragilità ed energia, trasformando lo spazio urbano in un luogo di stupore e condivisione.

Al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia la mattina del 28 dicembre 2025 alle ore 11:00 c’è Contrappunti dall’Oceano di e con Livia Bartolucci e Prem Sergio Tosi (in replica lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20:30). Un’esperienza performativa immersiva tra suono, movimento e audio 360°, che conduce il pubblico in un viaggio percettivo ispirato alla traversata oceanica, tra meditazione, abbandono e nuovi orizzonti. In serata sempre il 28 dicembre, a Manfredonia, il Teatro Comunale Lucio Dalla ospita Cappuccetto Rosso della compagnia La Luna nel Letto (ore 21.00), una rilettura in danza e movimento del celebre racconto, con la regia di Michelangelo Campanale e le coreografie di Vito Cassano, capace di parlare a grandi e piccoli attraverso il linguaggio del corpo.

La musica chiude la giornata a Mesagne, al Teatro Shalom (ore 21.00), con Freedom Extensive meets Greg Burk: il pianista e compositore di fama internazionale è l’ospite speciale della residenza invernale della Freedom Extensive, ensemble stabile del Freedom Jazz Festival, per un concerto che unisce scrittura contemporanea, improvvisazione e grande energia orchestrale.

Verso la fine dell’anno: musica e teatro il 29 – 30 e 31 dicembre

A Polignano a Mare prosegue la festa di quartiere con “Il teatro vien da te”: il 29 dicembre appuntamento in Via Roma, Quartiere Pozziglioni. Dalle ore 10.00 raduno in strada e corteo con lo spostamento dell’albero di Natale. Nel pomeriggio, alle 16.00 e 17.00, laboratori di drum circle a cura di Human Ensemble e teatro con il Collettivo Resine. Alle 18.00 spazio all’open mic di Natale tra poesie, musica, giochi per bambini e performance di comunità, per un pomeriggio di festa aperto a tutti.

Il 29 dicembre da non perdere il Concerto di Capodanno al Teatro Curci di Barletta (ore 18.30): sul palco la National Symphony Orchestra di Tele Radio Moldova, diretta da Gheorghe Mustea, per un appuntamento che anticipa le atmosfere festive con un programma sinfonico di grande respiro.

A Noicàttaro La Prima Stagione – Stagione Teatrale 2025/26, prosegue con Carolina Bubbico, in concerto lunedì 29 e martedì 30 dicembre alle ore 20.30.

L’anno si chiude in grande stile con il Capodanno al Teatro Curci di Barletta: il 31 dicembre alle 22.00 Massimo Lopez e Tullio Solenghi, accompagnati dalla Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio, portano in scena Dove eravamo rimasti, uno spettacolo brillante tra comicità, musica dal vivo e omaggi alla tradizione dell’avanspettacolo.

Un percorso articolato che conferma l’impegno di Puglia Culture nel valorizzare il territorio attraverso proposte culturali di qualità, capaci di parlare a pubblici diversi e di trasformare le festività in un’occasione di incontro, condivisione e spettacolo dal vivo.