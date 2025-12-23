MARTEDì, 23 DICEMBRE 2025
Regione Puglia, Emiliano frena su indiscrezioni: “Io assessore nella giunta Decaro? Non lo so”

Resta ancora un'incognita il quadro politico in vista della formazione del nuovo esecutivo regionale

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Dicembre 2025 - 09:27
Decaro Emiliano
  • 51 sec

“Non lo so, non che io sappia”. Con queste parole il presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha risposto alle domande riguardanti la possibilità di una conferma nella futura giunta regionale guidata da Antonio Decaro, a margine di una conferenza stampa tenutasi ieri a Bari. Una replica secca, accompagnata da una battuta ironica che ha strappato qualche sorriso, ma che non ha chiarito del tutto il quadro politico in vista della formazione del nuovo esecutivo regionale.

Emiliano ha scherzato sul linguaggio giuridico, ricordando come nelle aule di tribunale la formula “che io sappia” venga spesso usata per prendere tempo o evitare risposte nette. Un modo per smorzare i toni, senza però smentire né confermare le indiscrezioni che circolano da giorni. Secondo quanto trapela dagli ambienti politici, infatti, l’ex governatore potrebbe essere chiamato a ricoprire il ruolo di assessore esterno nella giunta Decaro. Una possibilità che, sempre secondo le ricostruzioni, rientrerebbe negli accordi maturati nella fase pre-elettorale, quando Emiliano avrebbe scelto, su richiesta dello stesso Decaro, di non candidarsi al Consiglio regionale.

In attesa della proclamazione ufficiale del nuovo presidente della Regione, a circa un mese dal voto, la composizione della giunta resta dunque ancora aperta. Le parole di Emiliano non chiudono la porta a nessuna ipotesi, ma confermano che, almeno per ora, sul suo futuro politico non ci sono certezze ufficiali.

