Acquisizione delle quote Aqp da parte del Comune di Bari, il no della Lega

“Acquedotto Pugliese è da sempre un’azienda di servizi totalmente pubblica; 100% di proprietà della Regione Puglia. Perde il 45% dell’acqua che immette nelle tubazioni, perché non riesce a modernizzare la rete! Si affida, sostanzialmente, al meteo per soddisfare i bisogni idrici dei Pugliesi. Utilizza pochissimo le acque reflue depurate. Non riesce a fare i rilevanti investimenti economici necessari per migliorare le tubazioni; per fare dissalatori; per ampliare gli invasi. Non di meno, attraverso una complicata e pasticciata recente operazione legislativa ideata dalla Regione Puglia, dal 1.1.2026 (e per 20 anni) AQP continuerà a gestire il servizio idrico integrato in Puglia mediante la cessione (a tutti i Comuni Pugliesi) del 20% delle azioni AQP da parte della Regione Puglia (Bari, avrà circa 1%)”. Così in una nota i consiglieri della Lega, Giuseppe Carrieri e Livio Sisto.

“Così, non solo non cambierà nulla; ma tutto diventerà più complicato, lento e burocratico perché quel 20% di azioni trasferite oggi ai 257 Comuni Pugliesi, rallenterà moltissimo tutti i processi decisionali – continua la nota – La Regione poteva fare una società mista pubblico/privato; poteva fare una gara internazionale per affidare al miglior gestore sul mercato il servizio idrico svolto da AQP. Invece ha deciso di lasciare tutto immutato; e di renderlo molto più complicato. La proprietà dell’acqua e le tariffe idriche sono fuori da questa questione -perché è l’Autorità Idrica Pugliese che ha competenza su queste cose- per cui chiunque parla di AQP=acqua pubblica confonde il tema per portare a casa un proprio risultato: perpetrare la gestione (in mani pubbliche) anche del servizio idrico integrato. Insomma tutto gestito dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni. Poco e nulla fuori dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni, in perfetta osservanza di principi socialisti plurifalliti in molti Paesi del mondo! Con l’evidente finalità di continuare a utilizzare le aziende pubbliche quali bancomat (come dimostrano i recenti report sulle spese folli di AQP per consulenze/taxi/convegni/pubblicità)”.

“Ma c’è chi dice NO – continua la nota – Siamo noi, insieme a quei Pugliesi che vogliono un po’ di efficienza ed economicità nei servizi offerti ai Cittadini e che possono farsi sentire. “Chiediamo . fanno sapere i consiglieri della Lega Bari Carrieri e Sisto . di inviare una mail al Sindaco del proprio Comune (per Bari: vitoleccesesindaco@comune.bari.it) scrivendo “NO OPERAZIONE AQP”. Per manifestare così il dissenso verso un’operazione politica di palazzo, molto pasticciata e molto sfavorevole per i Baresi e i Pugliesi. In questo modo avremo voce in questa questione Se in pieno inverno la Regione è addirittura costretta a limitare l’uso dell’acqua per le gravi crisi idriche esistenti, non può di certo essere l’ingresso nel capitale sociale e nella governance di AQP del Comune di Cavallino o di Cellamare a poter risolvere un gravissimo problema che ben presto deflagrerà in maniera molto impattante sulla vita dei Pugliesi. Occorrono, infatti, secondo tutte le analisi esistenti, miliardi di euro di investimenti nelle infrastrutture idriche (comprese quelle di AQP), necessarie ad abbattere le forti perdite di rete e ad acquisire nuove fonti di approvvigionamento, che piccoli e piccolissimi Comuni mai potranno sostenere vieppiù nella loro nuova veste di soci di AQP. E ciò “condannerà” i Pugliesi a fare i conti con sempre più frequenti riduzioni idriche e sempre più pesanti disagi, anche sanitari”.