Rutigliano si mobilita per Rosy: servono fondi per una cura sperimentale in Messico. “Insieme possiamo farla volare”

Rutigliano si sta mobilitando per Rosa Cascione, per tutti Rosy, una ragazza di 14 anni affetta da tante patologie gravi: a causa della nascita prematura è nata infatti con paralisi cerebrale infantile e per questo motivo non ha mai camminato.
Adesso per Rosy si profila una speranza in Messico, presso la clinica Neurocytonix di Monterrey, che ha già accettato il caso. Il costo del trattamento, unito alle spese di viaggio e alloggio che la famiglia del Comune in provincia di Bari affronterà a maggio prossimo, è molto elevato. Per questo è partita una raccolta fondi su GoFundMe.
“Nel corso della vita – racconta Nicola, il papà – abbiamo fatto il possibile ma senza alcun miglioramento”. Il genitore spiega che la clinica messicana usa la tecnologia del cytotron, una cura sperimentale per disabilità come quelle di Rosy.
I familiari rimarranno con lei a Monterrey per tutti i due mesi necessari a svolgere l’intero trattamento. I fondi serviranno inoltre a coprire le spese di pagamento del macchinario.
“Rosy – conclude – non può camminare ma insieme possiamo farla volare. Sostienici nel viaggio più importante della nostra vita”.
La raccolta fondi ha ricevuto 460 donazioni ed è arrivata a 15.400 euro: la strada però è ancora lunga. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/rosy-non-puo-camminare-ma-insieme-possiamo-farla-volare.