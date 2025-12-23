Rutigliano si mobilita per Rosy: servono fondi per una cura sperimentale in Messico. “Insieme possiamo farla volare”

Rutigliano si sta mobilitando per Rosa Cascione, per tutti Rosy, una ragazza di 14 anni affetta da tante patologie gravi: a causa della nascita prematura è nata infatti con paralisi cerebrale infantile e per questo motivo non ha mai camminato.

Adesso per Rosy si profila una speranza in Messico, presso la clinica Neurocytonix di Monterrey, che ha già accettato il caso. Il costo del trattamento, unito alle spese di viaggio e alloggio che la famiglia del Comune in provincia di Bari affronterà a maggio prossimo, è molto elevato. Per questo è partita una raccolta fondi su GoFundMe.

“Nel corso della vita – racconta Nicola, il papà – abbiamo fatto il possibile ma senza alcun miglioramento”. Il genitore spiega che la clinica messicana usa la tecnologia del cytotron, una cura sperimentale per disabilità come quelle di Rosy.

I familiari rimarranno con lei a Monterrey per tutti i due mesi necessari a svolgere l’intero trattamento. I fondi serviranno inoltre a coprire le spese di pagamento del macchinario.

“Rosy – conclude – non può camminare ma insieme possiamo farla volare. Sostienici nel viaggio più importante della nostra vita”.

La raccolta fondi ha ricevuto 460 donazioni ed è arrivata a 15.400 euro: la strada però è ancora lunga. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/rosy-non-puo-camminare-ma-insieme-possiamo-farla-volare.

Per intero le parole del papà di Rosy: “Ciao, sono Nicola e sono il papà di Rosa Cascione, una ragazza di 14 anni che lotta con la vita sin da piccola. Lei è affetta da tante patologie gravi, a causa della sua nascita prematura è nata con paralisi celebrale infantile e per questo motivo non ha mai camminato. Nel corso della vita abbiamo fatto il possibile ma ad oggi senza alcun miglioramento. Si é aperta una speranza nella nostra vita, Rosa potrebbe partire in Messico nella clinica Neurocytonix esattamente a Monterrey, una delle poche realtà che usa la tecnologia del cytotron una cura sperimentale per disabilità come quelle di mia figlia. Per poter procedere con questa cura abbiamo bisogno di fondi per poter coprire le spese di pagamento di questo macchinario.

Tutto il ricavato andrà speso per i voli per Rosa e la sua famiglia, alloggi per circa 2 mesi e ciclo completo della cura per circa 2 mesi. Siamo qui con il cuore in mano a chiedervi di aiutarci in quest’ultimo pezzo di speranza che ci rimane. Speriamo che tocchiamo il cuore di tutti voi e che riusciate ad aiutarci a realizzare il sogno della piccola Rosa. Rosy non può camminare ma insieme possiamo farla volare. Sostienici nel viaggio più importante della nostra vita”