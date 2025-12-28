DOMENICA, 28 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,103 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,103 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Allarme a Foggia, sgomberata palazzina per rischio crollo

Evacuati 12 appartamenti oltre a quattro attività commerciali

Pubblicato da: redazione | Dom, 28 Dicembre 2025 - 18:34
vigili del fuoco
  • 50 sec

Paura questa mattina a Foggia per un possibile cedimento strutturale di un muro portante di uno stabile in via Lucera alla periferia di Foggia. Stando a quanto si apprende, a segnalare il possibile pericolo sono stati i residenti che hanno avvertito degli scricchiolii e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco per le verifiche del caso. In via precauzionale – spiega il comandante della polizia locale Vincenzo Manzo – è stato evacuato lo stabile (12 appartamenti) oltre a quattro attività commerciali. I residenti dello stabile hanno trovato locazioni autonome.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Frutta e ortaggi coltivati nel carcere...

Nel tenimento agricolo della Casa Circondariale di Foggia, dove i detenuti...
- 28 Dicembre 2025
Dalla città

Minacce social alla moglie di un...

Minacce ricevute via social sono state denunciate dalla moglie del giocatore...
- 28 Dicembre 2025
Cultura

Teatro Radar Monopoli: da febbraio gli...

La lezione dei classici nello sguardo di Emilio Solfrizzi, Teresa Ludovico e Alessandro Maggi, Lino Guanciale e Gianmarco...
- 28 Dicembre 2025
Cronaca

Allarme a Foggia, sgomberata palazzina per...

Paura questa mattina a Foggia per un possibile cedimento strutturale di...
- 28 Dicembre 2025