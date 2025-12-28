Allarme a Foggia, sgomberata palazzina per rischio crollo

Paura questa mattina a Foggia per un possibile cedimento strutturale di un muro portante di uno stabile in via Lucera alla periferia di Foggia. Stando a quanto si apprende, a segnalare il possibile pericolo sono stati i residenti che hanno avvertito degli scricchiolii e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco per le verifiche del caso. In via precauzionale – spiega il comandante della polizia locale Vincenzo Manzo – è stato evacuato lo stabile (12 appartamenti) oltre a quattro attività commerciali. I residenti dello stabile hanno trovato locazioni autonome.