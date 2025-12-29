A fuoco un b&b di Noci: fiamme partite dalla canna fumaria

Intorno alle 19 di ieri sera nel Comune di Noci un incendio di un casolare di campagna ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme, secondo quanto ricostruito, sono partite dalla canna fumaria e hanno interessato una porzione del tetto in legno della casa adibita a bed and breakfast. Per estinguere l’incendio sono state impegnate due squadre con due autobotti al seguito e l’autoscala per illuminare la zona. Le operazioni si sono chiuse intorno alle ore 23.00. Non si segnalano danni a persone.