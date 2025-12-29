LUNEDì, 29 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,112 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,112 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

A fuoco un b&b di Noci: fiamme partite dalla canna fumaria

Intervento dei vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Dicembre 2025 - 09:05
vigili del fuoco noci
  • 41 sec

Intorno alle 19 di ieri sera nel Comune di Noci un incendio di un casolare di campagna ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme, secondo quanto ricostruito, sono partite dalla canna fumaria e hanno interessato una porzione del tetto in legno della casa adibita a bed and breakfast. Per estinguere l’incendio sono state impegnate due squadre con due autobotti al seguito e l’autoscala per illuminare la zona. Le operazioni si sono chiuse intorno alle ore 23.00. Non si segnalano danni a persone.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi

Vinicio Capossela in concerto in Puglia,...

Vinicio Capossela protagonista di due speciali appuntamenti dal vivo in Puglia....
- 29 Dicembre 2025
Eventi

Bari, il maestro Mogol racconta Battisti:...

Giovedì 1° gennaio dalle 18, al Teatro Petruzzelli di Bari, si...
- 29 Dicembre 2025
Dalla città

Lavoro: il turismo cresce, ma la...

I dati più recenti del report Workup di ARPAL Puglia pubblicati...
- 29 Dicembre 2025
Cronaca

In fiamme un appartamento a Mola....

Un incendio è divampato all'interno di un appartamento nel Comune di...
- 29 Dicembre 2025